Individuare la corretta illuminazione per ogni ambiente della casa influisce non solo sull’estetica, ma anche sulla funzionalità e sul benessere degli abitanti. Che si tratti di creare un’accogliente zona living, di garantire una cucina ben illuminata per le attività quotidiane, o di trasformare la camera da letto in un rifugio rilassante, ecco alcuni consigli per individuare il gioco di luci ideale per ogni stanza…

Ingresso

L’ingresso è il biglietto da visita della casa, l’ambiente destinato ad accogliere gli ospiti. Una buona illuminazione è dunque fondamentale per creare la prima impressione. Il consiglio è quello di optare per una luce calda e soffusa, magari con una lampada da tavolo o applique a parete.

Cucina

L’illuminazione della cucina deve necessariamente essere pratica e funzionale. Al di là delle luci sotto i pensili per illuminare i piani di lavoro, averne una centrale a soffitto serve a garantire una buona visibilità generale. Considera l’impiego di faretti orientabili per illuminare specifiche aree di lavoro.

Soggiorno

Il soggiorno è la stanza della casa dove si trascorre la maggior parte del tempo. Si consiglia in questo caso una combinazione di luci ambientali, come lampade da terra, da tavolo e luci direzionali. Le luci dimmerabili sono ideali per creare l’atmosfera giusta.

Camera da letto

Luci soffuse e rilassanti sono fondamentali per un ambiente di riposo e relax. Le lampade da comodino con luce regolabile vanno bene per la lettura serale, ma considera anche l’utilizzo di luci a LED dietro la testiera del letto per dare un tocco di modernità.

Bagno

Parola d’ordine: visibilità. Il bagno necessita di un’illuminazione prima di tutto funzionale. Essenziali in questo senso le luci a specchio per le attività quotidiane come il trucco, così come quella centrale a soffitto. Luci a LED intorno alla doccia o alla vasca da bagno possono rendere l’atmosfera più rilassante.

Leggi anche Tendenze 2025 per arredare la casa: colori

Leggi anche Camera da letto colorata: i consigli per renderla speciale