Colori naturali, neutri, vivaci, metallici. La parola d’ordine del design nel 2025 è “personalizzare”. Non c’è, quindi, un unico colore dominante per chi intende rinnovare la propria abitazione. Se stai cercando di dare un nuovo volto alla tua casa, ecco le principali tendenze cromatiche del nuovo anno.

Una casa verde salvia

Il verde salvia è tra i colori che vedrai sempre di più nel 2025. È una tonalità naturale e rilassante, perfetta per creare un ambiente accogliente. Puoi utilizzarlo sulle pareti del soggiorno o della camera da letto, oppure aggiungerlo al tuo arredamento scegliendo cuscini, tende e tappeti di questo colore. L’ideale è abbinarlo a tonalità neutre e materiali naturali come il legno chiaro e il rattan.

Terracotta

Marrone cioccolato, terracotta e ruggine avevano già conquistato tutte lo scorso anno. Nel 2025 continueranno a dominare la scena aggiungendo calore a qualsiasi camera. Via libera, dunque, a mobili in legno scuro o tessili come coperte e tappeti, magari combinati con elementi metallici come il bronzo e l’oro rosa.

La casa si tinge di blu

Anche il blu navy è una tonalità in crescita. Questo colore classico e versatile può essere utilizzato per creare un look elegante e raffinato. Perfetto per le pareti della sala da pranzo o del soggiorno, può essere bilanciato con mobili bianchi o beige.

Colori neutri caldi

Beige, sabbia e greige continuano a essere una scelta popolare per l’arredamento. Perfetti se usati come base per le pareti e i pavimenti, si abbinano bene con materiali naturali come il legno e la pietra.

Una casa d’oro

Le tonalità metalliche come l’oro, l’argento e il rame aggiungono un tocco di lusso e raffinatezza alla tua casa. Puoi scegliere accessori come cornici, specchi e lampade, ma anche rubinetti e maniglie. Si abbinano bene con quasi tutti i colori, dai neutri ai più vivaci.

Contrasti di colore

Un’altra tendenza interessante per il 2025 è l’uso dei contrasti di colore. Abbinare tonalità opposte come il blu e l’arancione, il verde e il rosa, o il giallo e il viola può creare un effetto visivo dinamico e intrigante. Il segreto è trovare un equilibrio armonioso tra nuance contrastanti.

