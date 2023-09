Come togliere una macchia di olio dai pantaloni

S iete a cena fuori e mentre condite l'insalata accidentalmente versate un po' d'olio sui pantaloni? Niente paura, non tutto è perduto! Ecco alcuni rimedi per rimuovere efficacemente la macchia.

Premesse

In primis occorre fare una distinzione tra macchie fresche e macchie vecchie. I rimedi per trattarle, infatti, cambiano. In secundis, verificate di poter utilizzare i rimedi indicati sul tessuto dei vostri pantaloni.

Macchie fresche

Per rimuovere una macchia appena formata, potete utilizzare dell’amido di mais, ingrediente in grado di assorbire velocemente l’unto. Cospargete la macchia di amido e lasciatelo agire per un po’. Con una spazzola eliminate la polvere. In ultimo, procedete con il lavaggio.

In alternativa potete usare il borotalco, che ha proprietà assorbenti efficaci tanto quanto quelle dell’amido. Il procedimento è lo stesso. Cospargete la macchia con il borotalco, lasciate in posa per mezz’ora e rimuovere la polvere. Poi procedete con il lavaggio. Una terza soluzione è rappresentata dal bicarbonato.

Se i pantaloni macchiati sono fatti di tessuti delicati come camoscio o velluto, potete optare per il sale. Spargetene un po’ sulla macchia e lasciatelo agire per circa 3 ore. Poi con una spazzola rimuovete il sale nella direzione opposta del pelo e viceversa. Infine risciacquate il pantalone in acqua tiepida e poi procedete con il normale lavaggio.

Macchie secche

Se non avete avuto modo di intervenire prontamente e la macchia è diventata secca, eliminarla potrebbe essere più complicato. Ma anche in questo caso esistono dei rimedi in grado di risolvere il problema con successo.

Una combinazione di bicarbonato aceto, famosi per le proprietà sgrassanti e pulenti, è ideale in casi come questo. Versate sulla macchia il composto e lasciatelo in posa per circa 10 minuti. Poi procedete con il comune lavaggio a mano (o in lavatrice). Se la macchia non va via ripetete l’operazione anche più volte. Evitate di utilizzare questo metodo su pantaloni di camoscio o di velluto perché potrebbero formarsi degli aloni.

Per eliminare le macchie più ostinate potete affidarvi anche al sapone di Marsiglia. Inumidite la macchia con un po’ di acqua tiepida, versate un po’ di sapone e sfregatelo con uno spazzolino. Poi risciacquate e procedete con il normale lavaggio. Potete optare per questo metodo anche in caso di macchie fresche.

Terzo rimedio efficace è l’alcol etilico, particolarmente indicato in caso di macchie ostinate. Versate poche gocce di alcol sulla macchia e lasciate agire per qualche minuto. Immergete il pantalone in una bacinella contenente acqua e sapone e lasciatelo in ammollo per circa un’ora. Strofinate la macchia fino a quando non sarà scomparsa.