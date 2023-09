Come rimuovere una macchia di vino rosso dai capi

S tate chiacchierando amabilmente a cena quando all'improvviso rovesciate per errore del vino rosso sulla vostra maglietta? Niente paura! Anche se considerate generalmente ostiche, le macchie di vino possono essere eliminate. Ecco una serie di soluzioni per rimuoverle.

Una sola regola generale: non usate mai acqua bollente sulle macchie perché potrebbe fissarle in profondità.

Dentifricio

Se dovete smacchiare un capo non delicato, il dentifricio (non sbiancante) è una soluzione efficace. Versate uno strato abbondante sulla macchia di vino asciutta, e lasciate agire per qualche ora. Poi lavate il capo normalmente.

Sale grosso

Per le macchie di vino rosso fresche (ma anche bianco), il sale grosso è un ottimo rimedio. Versatelo sul capo macchiato per mezz’ora e poi spazzolate con energia. Il sale assorbirà rapidamente il vino. Infine procedete con il lavaggio.

Acqua frizzante

Se siete fuori a cena e avete bisogno di un trattamento urgente e immediato, versate dell’acqua frizzante sul capo macchiato. Non eliminerà completamente la macchia ma aiuterà ad attutire il danno. Appena possibile, lavate in lavatrice o a mano il capo macchiato.

Vino bianco e bicarbonato

Forse non lo sapete, ma il vino bianco è un’alternativa valida per eliminare le macchie di vino rosso. Versatene un po’ sulla macchia e ricoprite con del bicarbonato. Fate riposare qualche ora, eliminare il bicarbonato in eccesso e lavate il capo normalmente.

Latte

Anche il latte è un rimedio piuttosto efficace contro le macchie di vino. Asciugate il vino in eccesso sulla macchia con della carta assorbente o con un panno e poi versate un po’ di latte sulla macchia. Basterà un’ora perché il capo torni splendente.

Succo di limone

Se la macchia di vino è secca o vecchia, potete versarci sopra del succo di limone, meglio se miscelato con un po’ di sapone liquido. Lasciatelo agire per almeno 15 minuti, poi lavate normalmente. Se il capo da trattare è delicato, utilizzate del succo di limone concentrato.