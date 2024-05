Cosa mettere al posto delle tende: le alternative

S tai cercando alternative da mettere al posto delle tende? Ecco le diverse opzioni creative e stilose che dovresti prendere in considerazione per arredare la tua casa.

Tapparelle a rullo o tende con luci a stringa

Le tapparelle a rullo rappresentano un’opzione salvaspazio e offrono un’efficace protezione dalle finestre senza la necessità di inserire tende. Come alternativa alle tende tradizionali, puoi considerare anche le tende con luci a stringa: creano un effetto di illuminazione informale e rilassante.

Strice di tessuto, disegni in macramè o piastrelle adesive traslucide

Le soluzioni sono molteplici. Puoi appendere alle finestre strisce di tessuto in stile shabby chic. Al posto delle tende tradizionali puoi pensare a inserire dei disegni in macramè (aggiungono texture e interesse visivo alle tue finestre) o applicare piastrelle adesive traslucide per la privacy, consentendo comunque al luce di filtrare dalle finestre.

Pannelli di tessuto in iuta, pannelli di seta a cascata o perline decorative

Le alternative non finisce qui. Puoi optare anche per inserire dei pannelli di tessuto in iuta (aggiungono fascino rustico e texture alle tue finestre) o appendere pannelli di seta a cascata per un tocco elegante e lussuoso. Infine, puoi pensare anche a utilizzate perline decorative per un look bohemien o eclettico.