Mensole a muro

Le mensole a muro sono una soluzione elegante e salvaspazio per sostituire un comodino. Permettono di liberare spazio a terra offrendo un posto pratico per libri, sveglia o lampade. Puoi scegliere mensole semplici o modelli con scomparti per assicurarti più spazio. Inoltre, le mensole a muro possono essere installate all’altezza desiderata, rendendole molto versatili e adatte a tutte le configurazioni di camera.

Sgabelli e sedie

Usare uno sgabello o una sedia al posto di un comodino è un’idea originale e funzionale. Questi mobili possono essere facilmente spostati e utilizzati per altri scopi quando necessario. Uno sgabello in legno o una sedia vintage possono aggiungere un tocco di fascino alla tua camera. Puoi anche appendere una lampada allo schienale della sedia per un’illuminazione pratica. Questa soluzione è particolarmente utile nelle camere piccole dove ogni centimetro conta.

Pile di libri e valigie

Per un’alternativa ancora più creativa, pensa a usare pile di libri o valigie antiche al posto dei comodini. Impila alcuni libri robusti per creare una superficie stabile dove posare i tuoi oggetti. Le valigie possono anche servire come spazio di archiviazione aggiuntivo aggiungendo un tocco decorativo unico. Questa opzione è ideale per gli amanti della lettura o per chi ama lo stile vintage. Inoltre, questi elementi possono essere facilmente riorganizzati o sostituiti secondo i tuoi desideri.