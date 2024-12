Con un po’ di fantasia, scegliendo gli ingredienti giusti si può trasformare la nostra casa in un “armonioso bosco”, grazie all’aiuto di fiori freschi e frutta e prepararci ad uno splendido Natale ecologico. Per decorare con stile il nostro living le stelle di Natale, le rose rosse, i rami di agrifoglio o di pino e le pigne, utilissime per i lavoretti, non possono assolutamente mancare. Ma non dimentichiamo anche erbe aromatiche e piccoli frutti che possono essere utilizzati per la realizzazione di decorazioni natalizie con materiali di recupero e centrotavola.

“Una rosa, è una rosa, è una rosa” è il verso più famoso dell’opera letteraria di Gertrude Stein, “Sacred Emily”. Raffigura l’essenza delle cose e dei fiori che rappresentano la purezza e la bellezza assoluta. Flower Power è una “iconica” fotografia scattata da Bernie Boston, nel 1967, durante una marcia contro la Guerra del Vietnam che mostra un giovane manifestante mentre mette un fiore nella canna del fucile di un soldato.

L’importanza delle parole, delle immagini e del loro significato. Gesti e parole che custodiscono la bellezza, la forza e il potere dei fiori che, come sapete, hanno anche uno specifico linguaggio dei fiori. Perché non regalarci per Natale un “bosco in casa”? I fiori incantano e ingentiliscono gli animi, ma soprattutto donano magiche essenze e colori trasformando l’atmosfera. È magia quella che i fiori, le bacche, le pigne e la frutta di stagione regalano e che ci permettono di creare splendide decorazioni di Natale.

Decorazioni di Natale: idee con i fiori

I fiori raccolti nel bosco, trasformati in un delizioso fascio di rami fioriti, saranno perfetti dentro un vaso di latta, potete anche usarli per il presepe ecologico. Illuminano gli angoli delle stanze, soprattutto se messi vicino alla luce naturale di una finestra. Seguendo il tema “bosco” vi suggeriamo, per la tavola di Natale, di sorprendere i vostri ospiti con delle porcellane pregiate dove rami, felci e foglie si intrecciano formando architetture meravigliose. Al centro mettete una corteccia dalla forma particolare con perle di orchidee su una base di foglie fresche o felce. Basta nascondere la spugna e otterrete un centrotavola fiorito. Altrimenti potete dare spazio alla creatività realizzando vasetti di vetro avvolti da un sacchettino di tela o di stoffa da legare con un filo di rafia o un nastro. All’interno un romantico fiore di lilium o piante aromatiche. Risultato garantito, semplice e molto raffinato. Giocate anche con le luci delle candele che illumineranno la stanza rendendola ancora più calda. I colori prediletti con cui rallegrare la vostra casa per questo Natale sono quelli intensi dell’inverno, dove la natura regna sovrana e vanno dal rosso al bianco, passando per l’arancio, il bordeaux fino al verde mela.

Ce n’è per tutti i gusti. Creazioni eccentriche, a metà tra arte e design per trascorrere un Natale pieno di colore e fantasia. Non dimenticate di appendere sulla porta una ghirlanda di vischio, pianta natalizia per antonomasia e di buon augurio. Incarna lo spirito vitale ed è protettivo.

Centrotavola con fiori e candele

Accostate tanti vasetti di terracotta con le candeline o di metallo al centro della tavola e in ognuno inserite un mazzetto di fiori freschi dai colori sgargianti. Ciclamini (meglio se appena raccolti bel bosco) ma anche primule o viole del pensiero. Colorati, intensi e dal sicuro effetto. In alternativa mettete un vasetto di fiori al centro di una ghirlanda da realizzare arrotolando un fascio di rami legati da un filo di ferro ricoperto da nastri rossi. Via libera alla fantasia!

Prendete tre fiori di amaryllis e una candela, meglio sottile e lunga, da posizionare al centro della tavola o sopra il camino. Tagliate lo stelo in modo che vi resti solo il fiore senza gambo. Stendete i tre fiori di amaryllis su un piattino e al centro posizionate la candela. Ed ecco un romantico e natalizio centrotavola!

Centrotavola con il legno

Protagonista il legno. Al naturale e rivisitato con un tocco di poesia diventa un complemento d’arredo unico e suggestivo. Trasformiamo semplici ciocchi di legno in bellissime ciotole dove riporre bacche, rose rosse all’interno di suggestivi intrecci tra rami di abete, bacche, pigne ed edera.

Decorazioni di Natale: idee con la frutta

La frutta, profumatissima, è una delle protagoniste indiscusse della tavola di Natale. In particolare, gli agrumi, tipici del periodo natalizio. Allora perché non utilizzare le arance per realizzare deliziose e profumate decorazioni di Natale? Con l’arancia è possibile realizzare davvero tantissime decorazioni di Natale fatte a mano, perché la sua scorza è abbastanza resistente da lasciarsi lavorare, ritagliare e incollare per un fai da te divertente. Se ormai con il pannolenci di Natale avete fatto tutto il fattibile, le decorazioni di Natale con la carta, il biglietto di auguri in cartoncino, le decorazioni di Natale con le pigne, gesso e le decorazioni di Natale con lo stencil non vi attirano più e non siete molto brave con il tricotin natalizio o lo scrapbooking, ideale per realizzare il biglietto, vediamo insieme quali sono le decorazioni natalizie con l’arancia più belle, profumate e originali, magari arricchite con decorazioni natalizie con materiale di riciclo.

Pallina di Natale con l’arancia

Come si fa la pallina di Natale con l’arancia? Per realizzarla dobbiamo svuotare il frutto della sua polpa e farlo in modo delicato così che la buccia non si rovini. In realtà è più facile di quanto sembri, perché basta aprire l’arancia a metà, tagliando nel senso dell’altezza, quindi tiriamo fuori pian piano gli spicchi. A questo punto dobbiamo incollare nuovamente le due metà dell’arancia e possiamo decidere o di lasciarla intera, o di intagliare la buccia per ricavarne disegni o piccole fessure per una pallina natalizia semitrasparente.

Decorazione per l’albero di Natale con l’arancia

Una decorazione bellissima e romantica per l’albero di Natale si crea partendo dall’arancia essiccata e si può anche regalare. Se vogliamo possiamo essiccare da noi l’arancia, basta tagliarla a fettine orizzontali sottili e poi metterle nel forno ventilato per dare il via al processo di essiccazione. Una volta che le nostre fettine di arancia saranno pronte, altro non dovremo fare che aggiungere un nastrino rosso per appenderle all’albero come faremmo con le decorazioni di Natale con le pigne. Il tocco in più? Fare una piccola composizione anche con i bastoncini di cannella!

Ghirlanda di Natale con l’arancia

Si può realizzare una bella ghirlanda utilizzando le fette di arancia essiccate, magari poi le sistemiamo vicino alla stella di Natale fai da te. Sostanzialmente si usano le fettine di arancia per ricoprire la classica base per ghirlande in polistirolo, ma possiamo anche decidere che la nostra ghirlanda sarà invece piatta e quindi non c’è bisogno di alcuna base, se non un normale cartoncino un po’ robusto. In alternativa possiamo fare dei veri e propri festoni, basta prendere delle formine per biscotti a tema natalizio e imprimerle nella scorza d’arancia. Bisogna fare poi un forellino in ciascuna delle sagomine che avremo ottenuto e poi appenderle una dopo l’altra su un filo.

Candeline di Natale con l’arancia

Svuotiamo l’arancia della sua polpa come abbiamo fatto in precedenza, ma stavolta non incolliamo nuovamente le due metà, lasciamole piuttosto così. Possiamo intagliare ciascuna metà in maniera diversa, così da far passare la luce della candela, oppure possiamo decorarle usando ad esempio dei semi di anice ol altri semi che abbiano una forma gradevole. Al centro della metà dell’arancia così svuotata poniamo una candela e accendiamola: avremo insieme atmosfera e un profumo eccezionale.

