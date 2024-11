Sappiamo bene che a Natale dobbiamo curare ogni dettaglio. La tavola di Natale deve avere un centrotavola molto curato, che sia realizzato esplicitamente per questa particolare ricorrenza, riprendendone i simboli classici e le decorazioni. L’ideale è quindi crearne uno con le nostre mani, per essere sicure che corrisponda in tutto e per tutto allo stile della nostra tavola. Non è necessario comprare nulla, il centrotavola è una decorazione di Natale fatta a mano che si può creare riciclando del materiale che usiamo per altri addobbi natalizi, aggiungendo qualche piccolo dettaglio naturale.

A differenza del centrotavola per Pasqua, che generalmente è una composizione di ovetti, coniglietti e pulcini, il centrotavola di Natale fai da te punta sugli elementi naturali propri dell’inverno. Pigne, rami di abete o di sempreverde, bacche rosse (anche finte), pungitopo, vischio sono in genere il materiale necessario per costruire un centrotavola fatto a mano partendo da zero, o quasi. La base può essere un delizioso cestino di vimini, ma anche una base che useremmo anche per una ghirlanda, ovvero una struttura circolare in polistirolo, oppure del fil di ferro attorno al quale fissare i diversi elementi prescelti. Si possono poi aggiungere alcuni ritocchi, ad esempio della neve finta, che si può fare con della semplice ovatta, oppure delle parti dorate, per cui bastano glitter e porporina. Ricorda di posizionarlo in tavola in base a come sistemi piatti e posate.

Quando ci viene regalata una bella bottiglia di vino, molto spesso questa è sistemata in una cassetta di legno, generalmente di buona qualità. Modificando la cassetta con il fai da te, possiamo realizzare il nostro centrotavola natalizio. Vediamo come fare.

Occorrente

cassetta del vino

ghirlanda di abete finto

pigne piccole

brillantini oro

colla vinilica

colore acrilico bianco

decorazioni di legno

vasetti di riciclo

decorazioni varie

spago

Procedimento

Dividere il coperchio della cassetta di legno del vino dal resto e stendere una mano di colore acrilico bianco. Pulire i vasetti e appendere all’imboccatura la decorazione di legno legata con lo spago. Stendere la colla vinilica sulle pigne e spargere i brillantini color oro. Tagliare i rami di finto abete. Posizionare i rami e i vasetti sul coperchio della scatola e fissarli con un punto di colla a caldo.

Se hai dei vasetti per il balcone che ti avanzano, li puoi riciclare per il centrotavola natalizio. Puoi lasciarli nel colore tipico della terracotta, oppure colorarli a piacimento. Capovolgi e incolla sui vasetti dei pon pon rossi che saranno il naso della renna Rudolph, attacca due stickers con gli occhietti e infine aggiungi delle piccole corna che puoi realizzare con il fil di ferro. Puoi aggiungere un fiocco rosso a pois come decorazione. Queste piccole renne possono essere sistemate sulla tavola natalizia con grande divertimento dei bambini!

Un classico del pranzo o cenone di Natale è il centrotavola con le pigne, realizzarlo è estremamente semplice perché sostanzialmente basta avere solo le pigne! Ma che ne facciamo quindi? Le possiamo sistemare su un bel piatto di caldo legno e sistemarle fra freschi rami di abete, fiocchi e bacche rosse: che meravigliosa decorazione di Natale con le pigne!. Si possono aggiungere dei bastoncini di cannella e anche delle arance se vogliamo che il nostro centrotavola sia ancora più profumato! Se vogliamo proprio una cosa particolare, procuriamoci una bel pezzo di corteccia di albero, di quella che si vende anche per i presepi di Natale, e sistemiamo le nostre pigne lì sopra con accanto delle meravigliose candeline rosse. Vediamo un tutorial semplicissimo per realizzare questo centrotavola.

Occorrente

Alberello di cartone o polistirolo (nel mio caso ho riciclato l’interno di una bobina di filo);

pigne

feltro verde (facoltativo)

nastrino e perle

colla a caldo

Procedimento

Incollare le pigne tutte intorno partendo dal basso e utilizzando per prime le più grandi; terminata la fase precedente se il risultato ti soddisfa, utilizza le pigne più piccole per coprire gli eventuali spazi rimasti. Ritaglia una sagoma, di forma circolare, nel feltro ed incollala alla base dell’albero. Una volta terminato, può essere decorato con nastrini, perle e tutto ciò che la fantasia ti suggerisce.

Le candele di Natale, con la loro luce dolce e soffusa, sono la decorazione ideale per il centrotavola natalizio. Tutto intorno ad esse sistemiamo dei bei fiocchi fatti con una stoffa tartan, dei fiori rossi (anche le rose vanno bene) e dei rametti di pungitopo o di peperoncino. Le candele possono anche essere rivestite con bellissimi bastoncini di cannella tenuti insieme da un bel fiocchetto! È un’idea molto romantica che si può sfruttare anche per un centrotavola fai da te per un matrimonio.

Prendiamo delle palline di Natale in due colori diversi: azzurro e argento, bianco e rosso, ma anche oro e argento o argento lucido e argento satinato. Ci serve un contenitore trasparente, in modo che il colore delle palline risalti. Va bene sia un vaso cilindrico che una scatola in plastica rettangolare. Dentro sistemiamo tutte le nostre palline mescolandole bene e intorno alla base del vaso o della scatola sistemiamo dei nastri colorati in tinta e dei rami profumati.

La stella di Natale è il fiore delle feste: con quei suoi petali grandi e rossi è davvero allegro e divertente! Possiamo mettere ogni fiore in un vasetto e allinearli così sulla tavola, coprendo naturalmente i vasi di terracotta con della carta crespa verde chiusa da un bel fiocco. Volendo però possiamo anche circondarli di palline colorate oro e rosse, davvero meravigliose! Le decorazioni di Natale con le piante sono davvero moltissime. Si presta anche come regalo ad un’amica.

Atmosfere dolcissime con il fai da te di Natale, per aggiungere un tocco di romanticismo ai giorni invernali. Ami le lanterne? Simbolo della luce, fisica e spirituale, in grado di sconfiggere il buio e le tenebre, candele e lucine trasformano il ritorno a casa in una festa del cuore. Usa i barattoli per conserve e marmellate: all’interno versa uno strato di riso, farro o semplici sassi, infine inserisci una candela oppure sempreverdi e bacche rosse. Se utilizzi piccole candele scaldavivande potrai mantenere intatto il barattolo sostituendo di volta in volta la candela, da lasciare sul davanzale come decorazione per le finestre. Un’idea semplicissima e d’effetto anche per una cena fra amici o in famiglia: posiziona tanti barattoli in punti diversi del tavolo ed ecco un centrotavola fai da te originale e versatile, da rendere ogni volta diverso.

Il giacinto è un fiore perfetto per decorare casa durante l’inverno: grazie al suo profumo intenso avrai un piccolo assaggio di primavera fra le pareti domestiche. Ricorda che più l’abitazione è calda, più in fretta sboccerà; per far durare più a lungo la pianta puoi posizionarla sul davanzale, sfruttando il freddo delle ore notturne. Per decorare la tavola in modo fresco e brioso aggiungi tanti giacinti insieme alla luce calda delle candele. Ma anche rose rosse, tulipani e il verde del muschio, con cui ricoprire un contenitore dove avrai inserito una spugna bagnata. Lega tutto con filo di rafia o un nastro rosso ed ecco un centrotavola elegante e allegro, perfetto per le feste.

Il tronco si trasforma in un centrotavola d’eccezione, dove posizionare bacche colorate e candele da accendere durante le festività. Hai trovato un pezzo di legno di forma concava abbastanza grande da scavare? Sfruttalo come fioriera, aggiungendo una piantina al suo interno oppure un soffice tappeto di muschio.

Un piatto decorato e tanti vasetti con piante grasse in formato mignon: un centrotavola allegro e scomponibile, per lasciare ogni invitato con un regalino green da portare a casa.

Veri o finti? Sta a te deciderlo. Posizionati al centro della tavola, i pacchetti regalo vengono illuminati da un’attenzione speciale. Se ami i giochi all’interno di un pacchetto inserisci tante scatole sempre più piccole: rompere la carta creando caos sarà un vero divertimento per i piccoli di casa. Al centro della matrioska inserisci una noce o un biglietto per il cinema, un mandarino, un biglietto con una frase speciale.

Nei Paesi del Nord da tempo immemore si riscontra l’usanza di posizionare lanterne al centro della tavola e in casa: una tradizione che continua anche ai nostri giorni, creando una magia speciale fra le solite mura. Per un centrotavola in grado di fare subito atmosfera ti basta una semplice lanterna.

Grani di pepe nero, il profumo intenso dei chiodi di garofano, cannella e anice stellato: cosa ne dici di un pot pourri a tema natalizio? Usa un barattolo in vetro e divertiti ad aggiungere spezie, pungitopo e olio essenziale di vaniglia o Neroli, per diffondere un aroma inconfondibile, capace di raccontare il tuo stile.

Albero di Natale mini per un centrotavola di successo? È facile. Usa un recipiente o un secchio in latta, dove creare una composizione profumatissima con stecche di cannella, limoni, pompelmi, pigne e rami di ginepro odorosi di bosco. Perfetto da posizionare in un angolo della finestra oppure al centro del tavolo.

Le lattine dei pelati? Diventano vivaci contenitori dove posizionare alberelli, piante aromatiche e candele. Aggiungi un nastro colorato o in rafia, oppure dipingi il contenitore trasformandolo con il découpage.

Centrotavola di Natale rettangolare

Le tavole delle feste spesso accolgono tante persone e, in men che non si dica, i tavoli si allungano e in questo caso è fondamentale rispettare le proporzioni anche quando si parla di centrotavola. Se cerchi qualcosa di semplice, un vassoio in oro può essere la scelta giusta: aggiungi tre candele di altezze diverse, meglio se rosse, per uno stile semplice ma di grande effetto.

Centrotavola di Natale Shabby

Le atmosfere della Provenza e dell’arredamento Shabby chic possono diventare parte integrante anche della holiday season. Una coppia di portacandele, in vetro e metallo, unisce lo spirito natalizio allo stile shabby e vintage. Ovviamente per il centrotavola natalizio non può o non deve mancare la sagoma a forma di cervo.

Stecche di cannella e il profumo dell’arancia, alcune palline di Natale o una stella, simbolo beneaugurante di questo periodo, un piatto di rame o terracotta: per un centrotavola originale basta pochissimo, ciò che serve è un pizzico di creatività.

Un piccolo pino da lasciare al centro del tavolo per rallegrare la cucina: semplice e d’effetto, diventerà il protagonista di una decorazione vitale, per tutto l’inverno.

Centrotavola di Natale con stampo per dolci

Un vecchio stampo per muffin può trasformarsi in un centrotavola natalizio da decorare con la rosa canina. I frutti di rosa canina sono di un bel rosso e ci sono serviti da ispirazione per decorare dei vasetti di vetro, trasformati per l’occasione in portalumini. Abbiamo legato la rosa canina con dello spago, completando la decorazione con dei rametti di bosso. Con del filo di ferro abbiamo realizzato dei numeri da legare intorno alle candele, assieme all’immancabile sempreverde. Così potremo usare il centrotavola come corona dell’avvento e contare le domeniche che ancora ci separano dal Natale.

Con le bacche di rosa canina abbiamo formato un cuoricino e una stellina. Possiamo posizionare le candele anche su un vassoio zincato e ottenere così un aspetto più shabby. Le stelline e i cuoricini di bacche di rosa canina si possono usare in tanti modi, possiamo anche infilarli su del filo e appenderli sulla porta o su di una parete. Questa è solo una delle numerose decorazioni di Natale con le piante.

Come decorare la tavola di NataleLe lucine di Natale? Appoggiale sulla tavola e fai scorrere il filo tra i piatti in modo da creare una traccia luminosa. Se ami i tessuti naturali grezzi usa rafia e sottopiatti in legno: comunicherai calore e accoglienza. Delizioso l’effetto delle lucine blu o rosse sulla tovaglia bianca di lino, dove aggiungere bicchieri in cristallo e i tovaglioli ricamati della nonna.

Leggi anche Tutti i segreti per una Stella di Natale sana e rigogliosa

Leggi anche Come fare delle decorazioni natalizie con i bastoncini di cannella