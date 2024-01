Dieci stili di arredamento da conoscere

A vete appena acquistato casa? Ecco dieci stili di arredamento che dovreste assolutamente conoscere per decidere consapevolmente che anima volete darle.

Stile Industrial

Caratterizzato da elementi come ferro, pelle, mattoni a vista e lampade artigianali. Funziona bene con arredi vintage e non stona con il design minimalista. Optate per superfici ruvide, finiture cromatiche non omogenee e pareti lasciate grezze.

Stile Scandinavo

Un evergreen amato, con legno, geometrie pulite e mobili affidabili. Texture giocose e tonalità chiare sono tipiche di questo stile. Combinate il bianco con nuance chiare e ammettete finiture lucide.

Shabby Chic

Questo stile si può tradurre come “vissuto/trasandato elegante”. Utilizza finiture e arredi in tonalità pastello, bianco, beige e grigio. Linee morbide e curvilinee sono benvenute. Gli arredi shabby chic possono essere autentici pezzi di seconda mano o mobili nuovi trasformati tramite découpage.

Boho Chic

Un mix di echi bohémien, suggestioni hippie, richiami alla natura e creatività illimitata. Siate audaci con colori e tessuti.

Stile Moderno

Linee pulite, materiali contemporanei e design minimalista. Scegliete mobili funzionali e senza fronzoli.

Stile Classico

Eleganza senza tempo, dettagli raffinati e arredi pregiati. Investite in pezzi di alta qualità e rispettate le proporzioni.

Stile Vintage

Ispirato al passato, con mobili retrò e dettagli nostalgici. Trovate i tesori nei mercatini delle pulci e mescolate pezzi vintage con elementi moderni.

Stile Provenzale

Atmosfera romantica e rustica, con colori tenui e materiali naturali. Scegliete tessuti floreali, legno sbiancato e dettagli in ferro battuto.

Stile Eclettico

Un mix audace di stili diversi, senza regole fisse. Seguite il vostro istinto e create un ambiente unico che rifletta la vostra personalità.

Stile Minimalista

Meno è più: pochi mobili essenziali e spazi aperti. Eliminate il superfluo e investite in arredi di alta qualità.