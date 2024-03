Dove mettere le luci per illuminare il giardino

I lluminare il giardino con luci strategicamente posizionate può creare un’atmosfera magica. Ecco alcuni suggerimenti per farlo al meglio.

Piante, siepi e alberi

Le luci a forma di globo aggiungono un tocco fiabesco ed elegante al tuo giardino. Grazie alla loro forma rotonda, queste lampade si adattano perfettamente a qualsiasi spazio esterno. Posizionale tra le piante e i cespugli o appendile lungo le travi o le ringhiere.

Posiziona lanterne da giardino a forma di palo all’ingresso del giardino, lungo le siepi o dietro gli arbusti. Le lanterne forniscono una luce soffusa al tuo giardino, creando un’atmosfera accogliente e affascinante.

Trasforma gli alberi in punti focali sorprendenti avvolgendo i loro tronchi e rami principali con le luci a catena. Le lampadine bianche morbide delineano la forma dell’albero e proiettano una luce delicata sul giardino sottostante. Le luci a energia solare sono una soluzione comoda.

Muri, vialetti e tavoli

Illumina i muri di sostegno e le scale utilizzando le luci a disco. Luci uniformemente spaziate lungo un muro di sostegno guidano i visitatori in sicurezza attraverso il giardino mentre mettono in mostra le tue piante. Opta per luci a LED resistenti all’acqua.

Arreda i tuoi tavoli all’aperto con luci portatili. Lanterne o portacandele aggiungono calore e romanticismo alle tue cene in giardino.

Utilizza faretti spot con tecnologia LED lungo i vialetti. Posizionale strategicamente per focalizzare l’attenzione su alcuni elementi del giardino, come piante o statue.