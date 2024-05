S e hai un terrazzo scoperto, ci sono diverse idee funzionali per arredarlo con stile senza spendere troppo. Ecco alcune soluzioni per decorare e abbellire il tuo spazio esterno.

Un tocco di verde

Per migliorare l’aspetto estetico del terrazzo e dare un tocco di verde, puoi sfruttare la balaustra per appendere vasi di fiori o piante rampicanti. Il risultato è di sicuro effetto! Se non hai molto tempo per prenderti cura del verde, fai ricadere la scelta sulle piante grasse, che sono resistenti e richiedono poche attenzioni. Anche le erbe aromatiche come menta, rosmarino e basilico sono facili da coltivare e resistenti.

Il pavimento

Scegli una pavimentazione con linee pulite, come legno o pietra. Una pavimentazione ordinata contribuirà a dare un aspetto moderno e stiloso al tuo terrazzo. Anche l’erba sintetica è un’opzione valida: è facile da installare e non richiede troppo cura nella manutenzione. E ancora, valuta anche la possibilità di optare per un pavimento in gres porcellanato: un materiale resistente e antiscivolo.

L’illuminazione

Assicurati di dotare il terrazzo di una buona illuminazione per creare un’atmosfera calda e rilassante e per poter sfruttare lo spazio anche la sera. Puoi utilizzare luci da esterno, resistenti agli agenti atmosferici. Posizionale a parete o sui tavoli. Per un’atmosfera più romantica e suggestiva sono perfette le lanterne o le candele. In ogni caso, opta sempre per luci a basso consumo energetico.

I mobili

Un tavolino o un tavolo pieghevole, corredato da sedie è essenziale per creare un’area per pranzare o bere qualcosa all’aperto. Opta per materiali resistenti alle intemperie. Non possono mancare poi una sedia a dondolo o un’amaca per rilassarti e goderti il tuo spazio all’aperto. Scegli un modello comodo e resistente che si adatti al tuo stile. Aggiungi cuscini colorati e tessuti come coperte o tende leggere. Questi elementi rendono il terrazzo accogliente e invitante.