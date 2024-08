Hai finito di arredare la tua casa, hai pensato a tutto, ma quando accendi la tv, la luce ti dà fastidio agli occhi. Colpa, forse, di una illuminazione sbagliata. Infatti, illuminare correttamente la zona living, e soprattutto la zona tv, è importante per evitare l’affaticamento degli occhi. Inoltre, migliora l’esperienza visiva. Vuoi mettere goderti un bel film in un ambiente perfetto per la visione? Ecco alcuni consigli per scegliere le luci giuste.

Zona tv: meglio la luce indiretta

Come prima cosa, posiziona le luci in maniera che non puntino direttamente sullo schermo. Puoi direzionarle verso il soffitto, il pavimento o le pareti: l’importante è che il fascio di luce non finisca direttamente sul televisore.

Quali luci scegliere

Opta per luci calde, che ti aiutano a creare una atmosfera più rilassante e non affaticano gli occhi. Puoi utilizzare i faretti direzionabili, che sono facilmente orientabili e perfetti per illuminare specifiche aree senza creare riflessi sullo schermo.

Oppure, potresti scegliere una lampada con il paralume, in modo da diffondere la luce in maniera uniforme. Ricorda: lo scopo è evitare i riflessi diretti.

Zona tv: sì alle strisce led

Un consiglio? Le strisce led da posizionare proprio dietro il televisore sono ottime per creare una illuminazione soffusa. Inoltre, riducono il contrasto tra lo schermo e l’ambiente circostante, migliorando l’esperienza visiva.