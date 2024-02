Dormire con la tv accesa: uno studio rivela perché fa male

D ai disturbi cardiaci al diabete fino all'obesità: ecco a quali problemi possiamo andare incontro se ci addormentiamo davanti alla tv

Dormire con la luce accesa o davanti alla tv è una pessima abitudine: lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista “The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)” che si è concentrato sulle conseguenze negative derivanti dall’esposizione alla luce della televisione durante il sonno. Addormentarsi sul divano davanti a un film o peggio ancora guardare la tv in camera finché gli occhi non si chiudono per la stanchezza non è una buona idea: ad aumentare è il rischio di malattie cardiache, diabete e sindrome metabolica. Gli autori dello studio consigliano di acquistare tende oscuranti o una maschera per gli occhi, di tenere tutte le luci spente durante il sonno e di utilizzare una luce ambrata per leggere prima di coricarsi.

“Evitare di dormire con la televisione accesa”

Lo studio, condotto presso la Northwestern University di Chicago, Illinois, ha scoperto che l’esposizione all’illuminazione ambientale durante il sonno notturno può danneggiare le funzioni cardiovascolari e aumentare la resistenza all’insulina. “I risultati di questo studio dimostrano che anche una sola notte di esposizione a un’illuminazione moderata durante il sonno può compromettere la regolazione del glucosio e del sistema cardiovascolare, che sono fattori di rischio per malattie cardiache, diabete e sindrome metabolica”, ha affermato Phyllis Zee, responsabile della Medicina del sonno presso il “Ken & Ruth Davee Department of Neurology” della Northwestern University. “È importante che le persone evitino o riducano al minimo la quantità di esposizione alla luce durante il sonno”, ha sottolineato il ricercatore.

Una precedente ricerca su una ventina di giovani intorno ai 20 anni, sempre condotta dal team di Phyllis Zee, aveva rivelato che dormire con la tv accesa era associato a un aumento del livello di zuccheri nel sangue e un del battito cardiaco. Problemi causati dal fatto che il 5-10% della luce riesce comunque a superare le palpebre chiuse e a raggiungere gli occhi.

Obesità correlata all’abitudine di dormire davanti alla tv

Sebbene lo studio abbia coinvolto solo 500 soggetti, il che lo rende meno affidabile di una ricerca su scala più ampia, precedenti indagini hanno ottenuto risultati simili. Uno studio su oltre 40.000 donne, pubblicato nel 2019, ha rilevato che addormentarsi con la televisione accesa aumenta il rischio di aumento di peso e obesità, che sono collegati a malattie cardiache e diabete. Lo stesso vale per dormire con la luce accesa o per far entrare troppa luce dalle persiane di notte.