D evi affrontare un lungo viaggio in auto? Preparati nel modo giusto con le regole del bon ton

Un lungo viaggio in macchina può rivelarsi particolarmente stressante se non si seguono le buone maniere. Il bon ton infatti è essenziale, soprattutto se ci si trova a dover condividere uno spazio ristretto per molto tempo.

Fra traffico, mancate soste e gambe da sgranchire, il rischio di incorrere in litigi e incomprensioni è piuttosto alto. Cosa fare dunque? La soluzione è seguire alcuni consigli di stile per non sbagliare e rendere un lungo viaggio in auto un’esperienza rilassante per te e per gli altri.

Crea l’atmosfera giusta

La prima cosa da fare per trasformare il tuo viaggio in automobile un momento positivo è creare l’atmosfera giusta. Quando passi a prendere i tuoi passeggeri o se vi incontrate in un punto accoglili al meglio.

Scendi sempre dalla macchina per salutare chi viaggerà con te, non andare di fretta e assicurati che tutti siano a proprio agio. Dai una mano a caricare i bagagli e assicurati che il clima sia disteso: affronterete in auto molte ore, meglio partire con il piede giusto!

Scegli i posti al meglio

La scelta dei posti è fondamentale per fare in modo che il viaggio in auto sia comodo e confortevole per tutti. Il posto accanto al guidatore spesso risulta il migliore dunque il più ambito. Per evitare problemi e malumori l’ideale sarebbe fissare delle regole. Se ci sono persone anziane, una donna incinta o qualcuno con problemi motori bisognerebbe dargli la precedenza, facendolo accomodare davanti.

Prima della partenza cerca anche di capire se c’è qualcuno che soffre di mal d’auto: una scelta di buon senso sarebbe quella di far accomodare accanto al guidatore chi è affetto da cinetosi per evitare spiacevoli conseguenze durante il viaggio o di doversi fermare a causa della nausea.

Fissa le regole per i bagagli

Affrontare un lungo viaggio in auto con tanti bagagli non è mai una buona idea perché si rischia di stare scomodi. Purtroppo spesso chi si sposta in automobile tende a portare con sé più valigie del dovuto con conseguenze non proprio piacevoli. Prima di partire, quando starete ancora pianificando il viaggio, comunica a tutti i passeggeri qual è il numero massimo dei bagagli.

La scelta andrà fatta tendendo conto dello spazio in auto, riducendo il carico al minimo indispensabile. In questo modo al momento della partenza sarete tutti pronti a mettere le valigie nel bagagliaio senza perdere tempo e senza il rischio che qualche valigia trovi posto per forza nei sedili posteriori.

Niente fumo o cibo

Quando si condivide l’abitacolo per molto tempo è essenziale evitare gesti che potrebbero infastidire gli altri passeggeri. Una scelta di buon senso è quella di non fumare in auto (anche se sei tu a guidare) questo perché l’odore del fumo potrebbe infastidire i viaggiatori. Un’altra buona idea è quella di non mangiare: si rischia di sporcare, di innervosire e di creare momenti di disagio.

Infine attenzione ai mozziconi e alle carte: non vanno mai gettati fuori dal finestrino! Se in macchina ci sono fumatori oppure se qualcuno deve mangiare o bere, pianifica delle soste. Durante questi momenti di pausa i passeggeri potranno fumare una sigaretta, consumare un panino, bere dell’acqua oppure andare al bagno. In questo modo il viaggio sarà piacevole e senza stress per tutti.

Cura la conversazione

Per evitare noia e momenti di stallo, cura la conversazione in auto. Durante il viaggio cercate degli argomenti di conversazione che siano interessanti e stimolanti, ma che non possano causare discussioni o incomprensioni. Di cosa parlare dunque? L’infanzia è da sempre un argomento che non delude e che permette di trovare tanti punti d’incontro. In più questo tema vi permetterà anche di conoscervi meglio a vicenda, fra commozione e risate. Un’alternativa valida sono gli aneddoti di viaggio.

Condividete informazioni ed esperienze, parlando delle vostre vacanze, dei luoghi che avete visto e che vorreste conoscere: le ore passeranno in fretta così! Altri argomenti interessanti sono la musica, i film e i libri, ma anche gli animali domestici, lo sport e le passioni.

Quali sono invece i temi da evitare? Se il viaggio dura tanto meglio andare oltre e non concentrarsi su tematiche che potrebbero provocare tensioni e disguidi. Sono bandite le discussioni riguardo i soldi e la propria situazione economica. Il galateo della conversazione impone di escludere anche domande legate alla vita sentimentale, all’orientamento sessuale, alla religione e alla politica. Meglio tenere fuori dalle discussioni pure la famiglia e guai a parlare di chi non è presente: niente gossip durante i lunghi viaggi in auto!