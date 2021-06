I l desiderio di tornare a viaggiare è fortissimo ma come farlo in sicurezza? Ecco alcuni consigli per tornare a fare vacanze in modo tranquillo e sicuro post-pandemia.

L’estate è alle porte e moltissime persone hanno già prenotato le proprie vacanze; mentre la campagna vaccinale va a gonfie vele e si guarda al futuro pieni di speranza, si sente il desiderio di partire: ecco quindi 5 consigli per viaggiare tranquillamente post-pandemia.

Mentre si discute del green pass e delle modalità che ogni stato impone per viaggiare nel proprio paese, ci sono alcune regole e consigli che possiamo tenere a mente per viaggiare in modo sicuro nel post-pandemia. Oltre ai siti ufficiali del Ministero e delle Regioni, ci sono altri consigli che devi tenere a mente per tornare a viaggiare in totale sicurezza già da questa estate, scopriamoli insieme.

Porta con te i dispositivi di protezione

Ora che si può tornare a viaggiare ci sono moltissime persone con una travel wishlist infinita- Sono tantissime le proposte e le strutture particolari in cui dormire e rilassarsi; ma il desiderio di ritornare alla normalità non deve farci abbassare la guardia.

Le misure di sicurezza si sono allentate sotto alcuni punti di vista ma alcuni punti fermi sono rimasti: l’igienizzazione delle mani e la mascherina sono sempre necessari.

Per poter riuscire a viaggiare tranquillamente post-pandemia tieni in borsa sempre un igienizzante in modo da poter disinfettare le mani quando non hai a disposizione acqua e sapone.

Ma soprattutto tieni con te mascherine chirurgiche di ricambio per poter intervenire tempestivamente con una sostituzione in caso di necessità. Ora che il costo è davvero irrisorio, tenere con sé qualche mascherina in più è sicuramente facile e non gravoso economicamente.

Mantieni il distanziamento

Una regola ancora valida e che può aiutarti a viaggiare tranquillamente post-pandemia è quella di riuscire a mantenere i distanziamenti; moltissimi locali, ristoranti e attività hanno ancora i bollini a terra per aiutare le persone a comprendere l’importanza del distanziamento. Un altro consiglio che possiamo darti è quello di osservare con attenzione le recensioni, spesso viene specificato se un luogo è particolarmente affollato; in caso puoi ripiegare su visite in altri momenti meno frequentati, prediligendo orari meno richiesti.

Tra le tipologie di viaggio più in voga ci sono quelle a contatto con la natura, questo perché i sentieri sono sicuramente meno battuti. Per chi trascorrerà le vacanze in Sardegna, ad esempio, ci sono numerosi sentieri vista mare che meritano di essere scoperti proprio durante questa estate.

Consulta le linee guida della Regione o del Paese di destinazione

Da non prendere sotto gamba ci sono le linee guida del Ministero che arrivano sia dallo Stato che dalle singole Regioni; in caso tu vada all’estero invece dovrai visitare i loro portali ufficiali per comprendere consigli e regolamenti interni. Nonostante possa sembrare una cosa noiosa è assolutamente necessario farla per poter viaggiare in sicurezza ma soprattutto per essere sicura di avere tutti i documenti e il necessario.

Secondo le linee guida generali divulgate viene sempre richiesto di mantenere distanziamento, indossare correttamente la mascherina e ovviamente igienizzare le mani frequentemente. Secondo le linee guida è anche necessario prestare attenzione ad eventuali sintomi che potrebbero essere riconducibili al Covid-19; come viaggiatrice e cittadina hai la responsabilità di comunicare la situazione tempestivamente e provvedere ad un tampone in modo da escludere l’eventuale contagio.

Nel dubbio puoi anche farti aiutare da alcune app utili per quando vai in vacanza, con gli ultimi aggiornamenti molte hanno implementato funzioni in grado di aiutarti anche nella gestione delle vacanze in questo periodo storico particolare.

Informati sulla situazione epidemiologica del luogo delle tue vacanze

Sappiamo che i numerosi viaggi annullati ti fanno venire voglia di partire e l’idea anche solo remota di annullarne un altro ti fa preoccupare ma è importante mettere la sicurezza al primo posto. Per questo motivo è fondamentale che ci sia una informazione continua sulle destinazioni; le potrai tracciare sicuramente sia all’interno dei siti europei che sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri, oltre ovviamente al sito del Governo che rimane un punto di riferimento.

Attenzione alle normative che sono ancora in evoluzione, ciò che era valido un mese fa potrebbe non essere più uguale in questo momento. Quindi per evitare di rovinarti le vacanze controlla con attenzione le disposizioni del Paese che visiterai. Altrettante attenzione però alle normative italiane sul rientro.

Informati sulle clausole di annullamento

Se c’è una cosa che il Covid-19 ci ha insegnato è senza dubbio che nessun viaggio è garantito; anche dopo la prenotazione e il pagamento. Durante il primo lockdown le aziende del turismo sono state costrette a rimborsare ma ora alcuni hanno cambiato le clausole, offrendo una policy diversa.

Per questo motivo è importante leggerle con attenzione per conoscere i propri diritti ma anche i propri doveri. Se le compagnie aeree continuano a mostrare grande flessibilità, ci sono situazioni in cui non è possibile variare le date o spostarle o ancor peggio richiedere un rimborso. Tornare a viaggiare si può, è però importante seguire le regole per poter garantire la propria e l'altrui sicurezza.