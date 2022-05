Le nuove regole per viaggiare all’estero

Q uali sono le nuove regole per viaggiare in Europa e negli Usa: quando sono necessari i vaccini, il Green Pass, il Plf (Passenger Locator Form) e le mascherine

Con l’estate alle porte e con la fine delle restrizioni, a partire dal 1° maggio anche in Italia sono cambiate le norme per poter viaggiare all’estero e, soprattutto, per poter rientrare dopo un soggiorno in un altro Paese. Ad esempio, non è più richiesto il Passenger Locator Form, il modulo da compilare alla partenza, con tutti i dati anagrafici e sanitari dei viaggiatori, oltre alle indicazioni sui luoghi di permanenza all’estero.

Al momento solo la Francia lo richiede ancora. Ma vediamo nel dettaglio quali documenti sono richiesti per imbarcarsi su un aereo per l’Europa e per gli Stati Uniti.

Mascherina a bordo

È uno dei punti sui quali pressoché tutti i Paesi del mondo continuano ad adottare la stessa politica: è obbligatoria per salire a bordo di un treno o di un aereo. In particolare, è richiesta la Ffp2, mentre sui mezzi pubblici urbani all’estero è sufficiente la chirurgica. Unica eccezione, gli Stati Uniti, dove già dal 19 aprile non è più obbligatorio l’uso delle mascherine su alcun mezzo di trasporto, che siano metro, treni o aerei.

Green Pass: serve ancora?

Nonostante la fine dello stato di emergenza in Italia, dal 1° aprile, e l’allentamento generale in tutti i Paesi europei, il «certificato verde» continua ad essere richiesto. Questo significa che sia per entrare in Italia, sia per andare nella maggior parte degli Stati dell’UE, si deve sempre esibire il Green Pass, ma nella forma che in Italia è stata chiamata “base”, cioè ottenibile con vaccinazione completa, guarigione da malattia Covid o tampone (antigenico/molecolare negativo).

Vediamo nel dettaglio cosa si deve mostrare e cosa è previsto per i turisti in arrivo.

Ingresso o ritorno in Italia

Per i viaggiatori stranieri e per gli italiani che tornano dall’estero dal 1° maggio resta in vigore l’obbligo di esibire un pass ottenuto con vaccinazione, guarigione o tampone negativo. C’è, però, una novità: l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede che non si debba più compilare il passenger locator form (Plf), il modulo utilizzato dalle Autorità Sanitarie per i viaggi. Di fatto l’Italia segue, quindi, l’esempio della Grecia.

Ingresso nei Paesi UE: dove serve il Plf

Quanto agli altri Paesi dell’Unione europea, fermo restando che è richiesto il Green Pass europeo (quindi ottenuto sempre con vaccinazione, guarigione o tampone, in lingua anche inglese) le differenze riguardano proprio il Plf. In Francia il Plf è richiesto ed esiste anche una differenziazione per quanto riguarda le aree di provenienza: se si arriva da zona «verde» (a ridotta circolazione del virus), anche i non vaccinati possono entrare previo tampone negativo prima della partenza; se si tratta di viaggiatori da una zona «arancione» (con rischio maggiore), è necessario sottoporsi a un test molecolare o antigenico anche una volta entrati in Francia. Se positivi, si è obbligati a rispettare un periodo di auto-isolamento indicato dalle autorità sanitarie.

In Spagna, invece, è cambiano le modalità con le quali poter dimostrare le proprie condizioni di salute, ma non la sostanza: si entra sempre in possesso di un Green Pass base (vaccinazione, guarigione o tampone negativo), che però può essere o tipo europeo, come quello rilasciato normalmente in Italia, oppure con l’SpTH (Spain Travel Health) Health Control Form, un modulo da compilare manualmente, indicando i dati del ciclo vaccinale, della guarigione o del tampone.

Più rigide sono le norme di Austria e Germania, dove resta in vigore la regola delle 3G: «geimpft, genesen, getestet», ossia vaccinati, guariti o reduci da un test Covid con esito negativo. La vera differenza sta nel fatto che, in caso non si sia vaccinati o guariti da meno di 180 giorni, occorre un doppio tampone, sia molecolare (entro 72 ore dalla partenza) che antigenico (entro 24 ore).

Se poi si arriva da Paesi ad alto rischio, si passa alla regola del 2G+, cioè certificato di vaccinazione o guarigione, oltre a un tampone molecolare con esito negativo, sempre entro le 72 ore dall’arrivo. Infine, in Grecia dal 15 marzo 2022 non serve più il Passenger location form.

Le regole di ingresso nel Regno Unito

Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni agli arrivi nel Regno Unito a partire già dal 18 marzo 2022. Significa che non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né compilare il Passenger Locator Form. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i viaggiatori, a prescindere dal fatto che siano vaccinati o meno, provenienti da tutti i Paesi del mondo.

Cosa serve per viaggiare negli Usa

Infine, per chi vuole entrare negli Usa rimane necessaria la vaccinazione con ciclo completo: entrano solo i cosiddetti «Full vaccinated». In alternativa è valida la certificazione di guarigione da non oltre 180 giorni. Tutti devono anche esibire un test (molecolare o antigenico) negativo. Sono esenti da vaccinazione i minori di 18 e alcune categorie particolari, come militari Usa o personale diplomatico, ecc., come da elenco dei CDC, i Centers for Disease Control, come per esempio di minori di 18 anni.