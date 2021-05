C ome evitare di avere una camera da letto disordinata? Ecco 5 fattori da tenere in considerazione e qualche consiglio per una stanza organizzata e funzionale.

C’è un nemico silenzioso dell’organizzazione: il disordine. Sembra infatti che, soprattutto in camera da letto, la disorganizzazione prenda il sopravvento rendendo la stanza estremamente disordinata. Tante piccole cose a cui non si fa caso possono arrivare a creare veri accumuli che possono poi dare davvero una brutta impressione della tua camera da letto.

Riuscire a mantenere ordinata la camera da letto può sembrare complicato, in realtà evitando di creare troppo disordine e utilizzando qualche trucchetto riuscirete a mantenere tutto sotto controllo senza dover fare grandi lavori settimanali per riportarla allo stato di ordine desiderato. Scopriamo insieme quali sono le 5 cose che rendono disorganizzata la tua camera da letto e qualche consiglio per riuscire a tenerle sotto controllo.

Vestiti e scarpe

Tra i principali elementi che possono arrivare a creare disordine in un ambiente ci sono i vestiti e le scarpe; essendo tra gli oggetti che utilizziamo di più, e che cambiamo più spesso, possiamo trovarci ad affrontare cumuli di abiti dimenticati sulla sedia o scarpe non riposte dopo averne provate tantissime per trovare il migliore abbinamento al look della serata.

Tra le cose che rendono disorganizzata la tua camera da letto ci sono proprio i vestiti; sembra infatti che tra le abitudini più comuni ci sia quello di non riporre adeguatamente i vestiti una volta utilizzati o anche solo provati. Ecco quindi qualche consiglio per riuscire a tenere ordinati i vestiti e il tuo armadio.

Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi: acquista un appendiabiti e utilizzalo, oppure inizia ad utilizzare un cesto della biancheria sporca per riporre quelli che dovranno essere poi lavati in lavatrice.

Stesso discorso vale per le scarpe; quando ne provi più di un paio per capire quali indossare la sera fai in modo di riporle in una scarpiera, ma anche la sera quando rientri da una cena o anche semplicemente da lavoro; non lasciare le scarpe sul pavimento, fai un piccolo sforzo e rimettile nella scatola o nella scarpiera.

Un consiglio in più? Se le scarpe ti piacciono molto puoi pensare di utilizzare una scaffalatura a vista, si tratta di una splendida soluzione di design che allo stesso tempo aiuta anche a mantenere con più facilità le scarpe in ordine.

Tazze e bicchieri

Complice lo smart working la camera da letto, ormai grazie anche viene spesso utilizzata anche per fare colazione, spuntini o pausa caffè. Tra le cose che rendono maggiormente disorganizzata la tua camera da letto ci sono tazze e bicchieri.

Tazze e bicchieri si accumulano sul comodino, sulla scrivania o su altre superfici della camera e lasciarle in bella vista può dare davvero un’impressione di disordine. Una soluzione? Ricordati di riportarle in cucina e ancor meglio di riporle nella lavastoviglie per mantenere casa ordinata.

Prodotti skincare e make up

Chi ha un bagno piccolo, o di contro chi ha una stanza da letto grande, spesso appronta proprio nella zona notte il proprio angolo beauty. Se anche tu per sfruttare la luce della finestra o semplicemente perché hai acquistato un vanity table tieni in bella vista i tuoi trucchi e i tuoi prodotti per la skincare è il momento di cambiare abitudine.

Sappiamo che spesso si preferisce avere tutto a portata di mano, ma questo può creare disordine. Avere le superfici il più libere possibile invece, darà subito un aspetto più organizzato e ordinato alla stanza. Se desideri avere a portata di mano i tuoi prodotti beauty sfrutta i cassetti e organizza tutto attraverso divisori e porta trucchi specifici.

Gioielli

Anche i bijoux, se non organizzati a dovere, possono creare disordine: se desideri avere una camera da letto non disorganizzata segui il nostro consiglio per poter riporre adeguatamente i gioielli.

Collane e braccialetti, soprattutto, se esposti in modo non adeguato si intrecciano e non solo rendono difficile indossarli, ma creano immediatamente disordine nell’ambiente.

Acquista quindi dei portagioie specifici, in commercio se ne trovano di splendidi di design. Se hai poco spazio puoi sfruttare il muro dietro alla porta: si tratta di una zona spesso dimenticata, ma che in realtà può essere sfruttata al massimo proprio per l’installazione di un portagioielli da muro.

Libri

Se ami leggere è impossibile non avere qualche libro sparso per la stanza; soprattutto prima di andare a dormire chi ama questo passatempo tende a leggere invece di guardare serie TV o film. Se ti piace leggere non devi rinunciare a questo tuo hobby, ma devi sicuramente organizzarti al meglio per non rendere la stanza disordinata.

Un modo sicuramente ottimo per non avere disordine è cercare di passare agli ebook; oltre ad avere meno libri cartacei da riporre ti aiuta a risparmiare economicamente e allo stesso tempo fai bene all’ambiente riducendo il consumo di carta.

Se ti piace leggere la cosa migliore che puoi fare è acquistare una libreria spaziosa, ma ricordati di cercare di tenere gli scaffali in ordine. Non impilare i libri in modo sconclusionato, cerca di dare armonia in modo che l’aspetto estetico sia piacevole all’occhio quanto quello della lettura.