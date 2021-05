I lluminazione sbagliata, mobili in eccesso, tanti stili insieme. Ecco cosa non fare quando arredi un piccolo appartamento

Hai appena acquistato un monolocale, la tua prima casa, dove vivrai da single incallita o in coppia (ma ancora senza figli, che poi gli spazi, altrimenti, saranno davvero troppo piccoli!). Un inizio perfetto, ma come arredare un piccolo appartamento per renderlo funzionale, bello e confortevole? Ecco gli errori da evitare se stai arredando un appartamento piccolo.

Quando si cercano idee per case di dimensioni contenute, e non si hanno a disposizione diversi locali, per progettare gli interni, si potrebbero commettere diversi errori. Alcuni sono abbastanza correggibili in corsa, mentre altri potrebbero trasformare il vostro piccolo nido in un caos infernale. E in una accozzaglia di stili ed idee. Analizzando gli errori che potrebbero sorgere durante la progettazione degli arredi di un piccolo appartamento, potrai evitarli.

Un nuovo appartamento richiede una buona pianificazione sin dall'inizio. In questa fase, si possono fare molti errori che influenzeranno il comfort della vita in futuro. Certo, potresti progettare tutto traendo ispirazione dal web o dai cataloghi di vendita. Richiede molta attenzione e molto tempo.

Abbinare i giusti mobili, accessori e materiali di finitura potrebbe essere problematico in alcuni casi, anche per uno specialista. Per questo motivo molti proprietari di case si affidano ad un designer di interni.

Illuminazione sbagliata

Il primo step, tra quelli fondamentali è "far luce" in modo corretto. Tra gli errori da evitare se stai arredando un appartamento piccolo. c'è l'illuminazione sbagliata. Un problema comune e rilevante. Non solo per i piccoli appartamenti, ma anche per case più spaziose. Mancanza di illuminazione naturale, fonti di illuminazione artificiale insufficienti o pianificazione errata dell'impianto, possono influire sulla funzionalità dell'abitazione stessa.

Per definire quanti punti luce siano necessari, dovresti analizzare con attenzione il tuo progetto. Prima regola: l'illuminazione deve essere funzionale alle attività quotidiane. Per scegliere la lampada giusta o anche solo decidere dove posizionarla, devi conoscere le zone precise in cui avrai la tua postazione di lavoro, cucinerai, pranzerai o leggerai un libro.

Gli errori di disposizione delle luci sorgono perché pochi pensano in modo logico a questo dettaglio. Si adottano invece schemi generali: la lampada principale sospesa al centro, alcune luci sul muro. Ma gli appartamenti di piccole dimensioni tendono ad avere strutture insolite e alcune apparecchiature non sempre si trovano nei punti più congeniali.

Mobili: troppi e alti

Un monolocale potrebbe essere difficile da arredare perché non è semlice stimare la giusta misura dei mobili. Di una cosa si può essere certi: se scegli un appartamento piccolo, probabilmente dovrai dimenticarti di un grande divano al centro del salotto su cui passare ore a guardare le serie TV. O una cucina a penisola con sgabelli e una sala da pranzo aggiuntiva. Un divano piccolo ed elegante o un divano ad angolo saranno molto più funzionali.

Tra gli errori da evitare se stai arredando un appartamento piccolo., c'è quello di esagerare con il mobilio. Invece di mobili indipendenti, puoi anche scegliere pezzi di design personalizzati. Grazie a questa soluzione puoi risparmiare molto spazio. Pochi ma che catturano l'attenzione, dunque.

Le dimensioni dei mobili non sono sempre il problema, ma anche il numero di armadi, librerie, cassettiere e pensili. Tieni presente che gli appartamenti piccoli o i monolocali si prestano a generare confusione, se si esagera con i mobili. E una casa che dia senso di claustrofobia non la vogliamo!

Pensa attentamente di cosa hai veramente bisogno. Scegli accessori che si completino a vicenda, formando uno spazio coerente ma non caotico. In questo modo potrai godere di un interno ben organizzato e funzionale.

Il ripostiglio

I progetti di arredo degli spazi ridotti, come living di una decina di metri quadrati, richiedono maggiore attenzione - ed ingegno -soprattutto a causa della necessità di ripostiglio. Tra gli errori da evitare se stai arredando un appartamento piccolo, c'è proprio il dimenticare uno spazio in cui stipare in maniera intelligente.

Il design di un monolocale dovrebbe prevedere sistemi di armadi o armadietti funzionali. È perfetto se ci sono pareti incassate nell'appartamento, o un armadio a muro. Anche se non è molto grande, puoi sistemare almeno alcuni dei tuoi effetti personali all'interno.

Non c'è abbastanza spazio per una soluzione del genere? Prova con soluzioni alternative come i pouf con contenitore, o i letti contenitore, che sono un perfetto esempio salva spazio. Da un lato, uno può sedersi su di loro e dall'altro - potresti tenere alcune lenzuola, asciugamani o sciarpe invernali e berretti. Il mercato offre anche tavolini con cassetti, bauli della nonna per uno stile vintage, cassette impilate, oppure piccole nicchie in cui aggiungere delle mensole.

Stili e fantasie diversi

Uno degli errori da evitare se stai arredando un appartamento piccolo, e non dargli un'identità. Va bene evitare la monotonia o il design troppo minimal ed asettico, ma l'uso di molti stili, trame e colori non sarà efficace in questo caso. Prima di decorare il tuo monolocale, è meglio decidere uno stile predominante. Quello che più ti rappresenta e ti fa sentire a casa.

L'abbinamento di colori forti potrebbe creare un effetto di trabocco. Entrando nell'appartamento, non sarà possibile concentrarsi su una cosa. Non solo non ha un bell'aspetto, ma ha anche un impatto negativo sull'umore. Attenzione anche alla carta da parati -in fase di grande spolvero- e alle piastrelle: i due elementi devono comunicare tra loro, in qualche modo. Insomma, imparare ad arredare per stili o cromia.

Seguire alla lettera le riviste di home decor

Quanto ci fanno sognare i cataloghi di arredamento? Tieni presente, però, che trasferire nella realtà quei progetti, è spesso complicato. Ciò è dovuto alla disposizione e alle dimensioni del monolocale, che non sempre fa al caso nostro. Quindi, risulterà difficile ricreare tutto in scala 1:1 tra le tue quattro mura. Trai ispirazione dagli specialisti, ma non seguire alla lettera.

