Come costruire una mensola a forma di nuvola

D alla tua amica hai visto quella deliziosa mensola a forma di nuvola e la desideri anche per la tua casa? Se sei appassionata di fai da te, ecco materiali e procedimento per realizzarla in autonomia.

Materiali e strumenti

Compensato per la nuvola grande (parte posteriore): dimensioni di circa 70 cm x 25 cm

Compensato per la nuvola piccola (parte anteriore): dimensioni di circa 40 cm x 15 cm

Compensato per il fondo della mensola: lunghezza di circa 60 cm e larghezza di 9 cm

Righello Circolare

Sega a Nastro

Trapano a colonna

Ganci per buco della serratura

Colla per Legno

Morsetti e Sparachiodi

Primer e Vernice

Procedimento

Per prima cosa, disegna uno schizzo a forma di nuvola sul tuo pezzo di compensato più grande. Utilizza un righello circolare per disegnare cerchi e mezzi cerchi fino a quando sei soddisfatta del disegno. Ora prendi il pezzo di compensato per il fondo della mensola e adattalo allo spessore del compensato per la nuvola grande, in modo che si allineino perfettamente. Taglia il primo pezzo della nuvola.

Con lo stesso procedimento crea le nuvolette più piccole. Una volta tagliati tutti i pezzi a forma delle nuvole, leviga tutti gli angoli in modo che siano perfettamente lisci.

Taglia la lunghezza del compensato per il fondo della mensola della stessa profondità di ciascuna nuvola grande. Questo per garantire che si allineino perfettamente quando le incolli.

Utilizza dei ganci per buco della serratura per gli scaffali. Per creare le scanalature per i ganci utilizza il trapano a colonna.

Posiziona il ripiano inferiore tra le due nuvole utilizzando della colla a caldo. Dopo aver stretto tutto con dei morsetti, utilizza la pistola sparachiodi per fissare tutti i pezzi.

Ricopri entrambe le mensole con due strati di vernice bianca. Ora non ti resta che fissarla al muro e riempirla con i tuoi libri e oggetti preferiti.