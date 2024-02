Come creare giochi per gatti fai da te

C reare giochi per gatti fai da te è un modo divertente e gratificante per tenere il tuo micio attivo e stimolato. Ecco alcune idee originali per realizzare giochi casalinghi per il tuo amico felino.

Rotoli di carta igienica

Incolla tra loro i rotoli vuoti di carta igienica per creare piccoli tunnel dove il gatto può infilare le zampette. È un gioco semplice e riciclabile!

Palline

Realizza palline utilizzando filo o lana avvolta attorno a un pezzetto di carta o cartone. Aggiungi una campanella all’interno per attirare l’attenzione del tuo gatto.

Cordicelle e cannette

Lega insieme cordicelle o nastrini e infila delle cannette vuote. Il suono delle cannette che si muovono attirerà il tuo gatto.

Scatole di cartone

Le scatole vuote possono diventare fantastiche aree di gioco. Taglia fori nel coperchio e riempile con crocchette o piccoli giocattoli per gatti. Il tuo micio adorerà esplorarle!

Parco giochi

Utilizza legno compensato o tavole per creare una struttura di base. Rivesti le superfici con tappeti o moquette. Aggiungi corde di sisal per l’arrampicata e appendi giocattoli stimolanti. Il tuo gatto avrà un’area dedicata solo a lui!