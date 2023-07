Come creare un costume da bagno modello bikini a fascia

Il bikini a fascia è è un modello estremamente comodo per prendere il sole perché permette di farlo senza avere i segni delle spalline. Sapete che è possibile crearlo in autonomia senza troppe difficoltà? Ecco un tutorial tutto per voi.

Cosa vi serve

Stoffa di lycra

Forbici

Spilli

Macchina da cucire

Procedimento

Stendete sul tavolo la stoffa e tagliate una striscia della larghezza del vostro punto seno e abbastanza lunga da poterla ripiegare su stessa per tre volte, fino a ottenere una fascia alta circa 20-25 centimetri.

Fissate con degli spilli i due lati corti e poi cuciteli con la macchina da cucire. Potete lasciare la fascia così oppure stringerla al centro con una strisciolina di stoffa legata in un elegante nodo.

Ora restano solo i laccetti per legare la fascia sulla schiena. Ricavate dalla stoffa due triangoli rettangoli uguali, piuttosto lunghi e stretti e con il lato corto della stessa lunghezza del lato corto della vostra fascia. Fissateli a questa, uno per parte, sempre con la macchina da cucire. Ora potete allacciare la vostra fascia facendo un ampio nodo. Per il pezzo di sotto del bikini procedete allo stesso modo.