Come decorare una vecchia cornice con i bottoni

S e avete in casa un po' di bottoni colorati e inutilizzati, potete riciclarli per decorare una cornice. Basta solo un po' di fantasia e creatività per realizzare questo facile e divertente lavoretto fai da te.

Materiali e strumenti

bottoni colorati

cornice in legno

colla a caldo

Procedimento

Prendete la cornice e i bottoni (decidete voi quantità e colori dei bottoni). Sulla parte posteriore di ogni bottone applicate una po’ di colla a caldo. Poi attaccate a uno a uno i bottoni sulla cornice. Una volta terminato, lasciate asciugare per un’ora circa. Ora non vi resta che scegliere la foto da inserire nella cornice.