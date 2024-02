Come dipingere un mobile in legno senza carteggiare

V erniciare un mobile in legno senza carteggiare è possibile e può trasformare l’aspetto di vecchi mobili in modo creativo. Ecco come farlo.

Preparazione del materiale

Proteggi il pavimento e le pareti con un telo o fogli di giornale.

Usa del nastro di carta per coprire le parti del mobile che non devono essere verniciate.

Indossa guanti.

Assicurati di avere a portata di mano vernici, primer e pennelli di diverse dimensioni.

Scelta della vernice

Opta per una pittura effetto gesso, ideale per trasformare i mobili anonimi in elementi d’arredo di tendenza senza la necessità di carteggiare.

Procedura da seguire

Rimuovi parti del mobile che potrebbero ostacolare i lavori.

Stendi una mano di primer, una speciale vernice ad acqua che rende il legno ruvido e favorisce l’adesione del colore successivo.

Dopo aver aspettato che il primer si asciughi completamente, procedi con la verniciatura.

Per un tocco finale, puoi applicare un trucco per rendere il mobile ancora più luminoso.