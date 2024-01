Come dipingere le persiane

D ipingere le persiane può richiedere tempo ma è un'operazione alla portata di tutti, anche dei meno esperti nei lavoretti fai da te. Ecco tutti i passaggi da seguire per ottenere un risultato perfetto.



Cosa vi serve

Cavalletti di legno

Teli o cartoni di protezione

Pennelli sintetici piatti di medie dimensioni

Sverniciatore chimico (da scegliere in base al materiale da trattare)

Carta vetrata n. 100-150, 180-240 e 240-360

Smalto all’acqua per laccature

Procedimento

Per prima cosa, smontate le persiane e posizionatele su due cavalletti di legno, proteggendo il pavimento con dei teli o dei cartoni. Lavorate in un locale ben areato o all’aperto. In ogni caso scegliete una postazione che resterà sempre all’ombra.

Pulite bene le persiane per rimuovere la polvere e le sostanze grasse. Se sono presenti molti strati di vecchie pitture, usate uno sverniciatore chimico per facilitare l’operazione. Passate il prodotto con un pennello, rispettando i tempi di posa indicati dal produttore sulla confezione. Rimuovete le vernici distaccate con una spatola e rifinite con una carta carta vetrata a grana medio-fine (n.100-150).

Passate alla carteggiatura. Se la vernice è in un buono stato, carteggiate tutta la superficie con una carta vetrata a grana fine (n.180-240), insistendo maggiormente sulle parti più rovinate. Spolverate bene con un pennello e pulite con un panno umido.

Ora è il momento della verniciatura. Versate un parte della vernice in un barattolo con coperchio e diluitela con pochissima acqua. Ricordate di non usare il pennello per mescolare il colore. La vernice non diluita lasciata nel barattolo originale si conserverà meglio e più a lungo. Intingete il pennello per un paio di centimetri circa, scaricatelo leggermente lungo il bordo e iniziare a dipingere tirando bene il colore per evitare gocce e accumuli di vernice. Fate asciugare almeno mezza giornata e girate le persine per dipingere l’altro lato. Ripetete l’operazione per passare la seconda mano. Controllate che non vi siano gocce o spessori ed eventualmente intervenite eliminandoli con la carta vetrata a grana molto fine (n.240-360).