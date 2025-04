Dopo un inverno non proprio clemente alzi la mano chi non ha voglia di sole e caldo. Se sogni di concederti un weekend primaverile per ritemprare corpo e spirito e fare il pieno di vitamina D, potresti pianificare un soggiorno a Cipro o a Malta; oppure optare per Lisbona, Atene o Madrid. Perché queste mete? Perché si tratta delle località europee che regalano il maggior numero di ore di sole.

Le cinque città europee con più sole

A identificare le capitali più soleggiate del Vecchio Continente ci ha pensato Omio, motore di ricerca che permette di confrontare i prezzi e prenotare tutti i principali mezzi di trasporto. Ecco le cinque città europee dove trovare (quasi) sicuramente bel tempo, ma anche un ricchissimo patrimonio culturale, storico e naturale tutto da esplorare

1. Nicosia, Cipro

Grazie a 3.388 ore di sole all’anno (circa 140 giorni) e un clima mite anche d’inverno, la capitale di Cipro guida la classifica delle città più soleggiate d’Europa. Divisa tra comunità greco-cipriota e turco-cipriota, la città è ricchissima di storia e cultura. Tra le sue attrazioni principali ci sono il Museo di Cipro, che ospita una vasta collezione di antichità locali, e il Nicosia Municipal Arts Centre, tappa d’obbligo per gli appassionati di arte contemporanea. Il Büyük Han, costruito nel 1572, è considerato uno degli esempi meglio conservati di architettura ottomana e oggi ospita numerose botteghe e caffè.

2. La Valletta, Malta

3.030 ore di sole all’anno per la capitale di Malta, Patrimonio UNESCO. La Valletta è un gioiello barocco , con stradine suggestive e testimonianze architettoniche imperdibili come la Concattedrale di San Giovanni e il Palazzo del Gran Maestro. Da non perdere i Giardini di Upper Barrakka da dove si gode una vista spettacolare sul Grand Harbour.

3. Lisbona, Portogallo

Con 2.828 ore di sole all’anno Lisbona ha un’inconfondibile luce dorata che abbraccia le colline e le stradine in pietra. I suoi tram gialli, gli azulejos e i miradouros con viste mozzafiato sulla città, rendono la capitale portoghese una meta romantica e un po’ malinconica, che entra direttamente nel cuore. Il quartiere dell’Alfama, il più antico della città, è un labirinto di stradine, palazzi storici e punti panoramici. Da non perdere la Torre di Belém e il Monastero dos Jerónimos, che si possono raggiungere facendo una piacevole gita in bicicletta lungo il fiume Tago.

4. Atene, Grecia

La culla della civiltà occidentale non è solo ricca di storia ma anche di sole, tanto che una visita in piena estate necessita di molta crema solare, cappello e buone scorte di acqua.

L’Acropoli con il Partenone è una tappa obbligata, così come il Museo dell’Acropoli e il quartiere di Plaka, con le sue decine di taverne e botteghe. Il Monte Licabetto offre una vista impareggiabile sulla città.

5. Madrid, Spagna

La capitale spagnola combina arte, movida e relax. Con musei di fama mondiale come il Prado e il Reina Sofía, Madrid è un concentrato di cultura e arte. Il Parco del Retiro è il luogo ideale per una giornata all’aria aperta: tra giardini, laghetti e palazzi di vetro. La Gran Vía, con i suoi negozi e teatri, è perfetta per vivere l’atmosfera magica e vivace della capitale spagnola.

Sole sì, ma con le dovute precauzioni

Il sole offre numerosi benefici per la salute, tra cui la produzione di vitamina D, un aumento della serotonina (ormone del buonumore), e un miglioramento della salute delle ossa e del sistema immunitario. Oltre naturalmente al piacere dell’abbronzatura. Tuttavia, esporsi al sole senza i dovuti accorgimenti può causare a problemi alla pelle e, se fa molto caldo, portare a disidratarsi. È in generale consigliabile applicare sempre creme solari con un fattore di protezione adeguato (almeno SPF 30), anche nelle giornate nuvolose e più volte al giorno. Se possibile, meglio evitare l’esposizione nelle ore centrali della giornata, tra le 11.00 e le 16.00, quando i raggi UV sono più intensi. Se hai in programma di visitare una delle città di cui sopra, indossa abiti leggeri, ma coprenti, occhiali da sole con filtro UV e un cappello a tesa larga che aiuta a proteggere ulteriormente la pelle e gli occhi. Bevi molta acqua. Dopo l’esposizione, è utile idratare la pelle con creme lenitive come l’aloe vera.

