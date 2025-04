Ariete

Sarete sempre liberissimi di dire e di esprimervi a modo vostro, senza dovervi censuare, senza rispettare certe regole o alcuni modi di parlare. Niente vi frena.

Toro

Appena prima di abbandonare il vostro segno, la Luna vi regalerà un fantastico equilibrio emotivo che subito migliorerà la qualità degli amori, dei rapporti che contano.

Gemelli

Una speciale forza emotiva, che andrà crescendo, sarà la migliore risposta al bisogno che sentite di andare d’accordo con tutto e con tutti. Ce la farete senza fatica.

Cancro

Davvero un momento in cui rapporti, connessioni e intese saranno al massimo, faranno ogni cosa rendendo possibile tutto, o quasi. Non è il momento di rinunciare.

Leone

Usate la buona energia del presente per portare in avanti desideri e ambizioni, per immaginarvi già in un futuro luminoso, tra realtà e situazioni che vi piacciano.

Vergine

Forse esagerare con le emozioni e con il bisogno di capire e di connettervi a tutto potrebbe finire con lo stancarvi un po’, imponendovi momenti di silenzio, di quiete.

Bilancia

Le idee e le iniziative di qualcuno saranno forse la migliore occasione che avrete di andare davvero d’accordo con gli altri. Vi piacerà muovervi insieme a qualcuno.

Scorpione

Andrete migliorando il vostro rapporto con le emozioni, imparando a limitare gli eccessi e a correggere certi sentimenti. Fidatevi di quello che saprete fare.

Sagittario

Non tenete a freno emozioni e entusiasmi che hanno invece bisogno di esprimersi, di connettersi agli altri, di fare di meglio e di più. Perché questo cielo vi aiuta.

Capricorno

Il fatto di poter conciliare, perfettamente, lavoro e vita privata vi aiuterà a respirare un umore sempre buono, brillante e utile per vivere al meglio il presente.

Acquario

Avrete bisogno di rompere certe realtà che limitano o soffocano le vostre emozioni per poi sentirvi davvero liberissimi di fare, di agire, di sognare e inventare cose.

Pesci

Il bisogno e la voglia di parlare e di connettervi a tutto andrà lentamente calando, vedendovi sempre più silenziosi e sempre meno disposti a fare rumore.