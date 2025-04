Le toppe ai jeans non sono mai fuori moda, anzi. Spesso nei negozi potrete trovare i jeans già con tali caratteristiche. Se i vostri jeans preferiti si sono bucati ma non volete darli via, ecco come mettere la toppa di jeans. Buona lettura e buon lavoro!

Cosa serve per mettere la toppa ai jeans

Ago

Filo

Toppa

Fobici

Spilli

Come sistemare i jeans troppo strappati

Dovrete prima di tutto comprare della stoffa che potrete scegliere tra il jeans stesso, o anche una toppa che abbia dei disegni o con le cromie, come meglio desiderate. Quando avrete fatto questo, dovrete prendere il vostro pantalone insieme alla scatola con gli attrezzi da cucito che contiene ago, fili, spilli, forbici poi potrete cominciare il vostro cucito. Prima di tutto vi consigliamo di girare al rovescio il vostro jeans, poi dovrete mettere la toppa internamente, ripiegandone un po’ facendo in modo di non farlo sfilacciare. Successivamente la dovrete bloccare lateralmente con degli spilli.

Come cucire le toppe sui jeans

Se volete fare una cucitura che sia molto manuale e semplice, dovrete prima di tutto fare un nodo all’estremità del filo, facendo in modo di bloccare tutta la circonferenza della toppa. Quando avrete fatto ciò, occorrerà fare un altro nodo, in modo da chiudere il lavoro. Dovrete infine fare attenzione a non tirare tutto il filo, lasciando un anellino all’estremità nel quale fate passare poi l’ago facendo un altro punto per fermarlo in modo definitivo. Quando avrete terminato il lavoro, dovrete tagliare con le forbici il filo rimasto nell’ago.

Ora dovrete prendere il jeans che avete rattoppato, e se avete fatto bene il lavoro, cioè con la massima precisione, potrete vedere esternamente la cucitura come fosse un elemento decorativo. Per ottenere tale effetto, sarà sufficiente infatti, usare un filo colorato, magari con delle cromie simili. Se ciò nonostante avete delle difficoltà a mettere in mostra la cucitura, potrete fare la stessa operazione cercando di fare però attenzione ogni volta che infilate l’ago. Evitate perciò di spingerlo oltre tutta la stoffa del jeans, facendo passare il filo solo sotto il primo strato.

Che toppe usare per i jeans

Un’altra idea che vi possiamo spiegare su come mettere la toppa al jeans personalizzandolo in base ai gusti vostri, è quello di comprare toppe che hanno sagome con colori abbastanza vivaci, come per esempio dei cuori, fiori o farfalle. Tali modelli, oltretutto, li potrete direttamente cucire sopra al vostro strappo. Con le tecniche che vi abbiamo appena citato, potrete quindi realizzare dei jeans che siano particolarmente originali, ma specialmente unici nel loro stile.

