Come realizzare una borsa di rafia fai da te

L a rafia è un materiale molto versatile, resistente e facile da lavorare se avete un po' di dimestichezza con l'uncinetto. Sapete che potete utilizzarla per realizzare una borsa perfetta per l'estate? Ecco come.

Occorrente

6 bobine di rafia da 25g = 57 m circa

uncinetto n.4 (o 5)

Procedimento

Per realizzare una borsa da passeggio, create una base ovale partendo da una catenella di 25 cm circa. Chiudete e lavorate in modo circolare.

Ora lavorate intorno alla base a maglia alta. Fate crescere il filato per circa 35 cm in altezza, esclusi i manici. Fatelo crescere di 2 maglie ogni 3. Una volta arrivate all’altezza desiderata, chiudete una decina di maglie centrali e lavorate i manici da entrambi i lati.