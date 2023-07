Come fare in casa un detersivo per pavimenti in marmo

V i siete stancate di spendere soldi per comprare prodotti per la casa e volete provare creare in casa un detersivo per il vostro pavimento in marmo (o granito)?

Con pochi ingredienti facilmente reperibili, potete preparare una soluzione molto efficace. Vediamo come realizzare il vostro detersivo ecologico e low cost.

Occorrente

secchio

acqua calda (3 litri)

3 cucchiai di bicarbonato

mezza tazza di alcol

scaglie di sapone di Marsiglia

Procedimento

Il pavimento in marmo (o granito) è molto delicato, pertanto vi servirà un detersivo non aggressivo.

Prendete un secchio e versateci l’acqua calda. Poi aggiungete il bicarbonato, l’alcol e le scaglie di Marsiglia. Amalgamate così da far sciogliere le scaglie.

Utilizzate il detersivo con un panno in microfibra.