Bicarbonato, spray o calore

Cospargi il bicarbonato di sodio sulla coperta, lascialo agire per 30 minuti per assorbire l’umidità e gli odori, quindi aspiralo con l’aspirapolvere.

In alternativa, usa uno spray rinfrescante, deodorante o sanificante per tessuti sulla coperta.

O ancora, applica calore utilizzando un ferro da stiro, un vaporizzatore per indumenti o un asciugacapelli per uccidere i batteri e rimuovere l’umidità in eccesso.

Asciugatrice o aria fresca e luce solare

Metti la coperta nell’asciugatrice a bassa temperatura o con l’impostazione di asciugatura delicata (controlla prima l’etichetta di cura) per rimuovere l’umidità e uccidere i germi.

Aggiungi foglietti per asciugatrice o palline profumate con alcune gocce di olio essenziale nell’asciugatrice per rinfrescare la coperta.

Non è finita qui. Vuoi Un rimedio naturale e a costo zero? Appendi la coperta all’esterno in un’area ben ventilata per farla arieggiare e lascia che la luce solare la disinfetti naturalmente.