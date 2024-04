Come igienizzare i cuscini: rimedi naturali

Per sanificare e disinfettare i cuscini senza lavarli, puoi utilizzare alcuni rimedi naturali. Questi sono particolarmente utili per i cuscini che non possono essere lavati in lavatrice, come quelli in lattice o memory foam. Eccone alcuni che possono esserti utili.

Soluzioni

Per igienizzare il cuscino, inseriscilo dentro una busta grande e versa dentro il bicarbonato di sodio e qualche goccia di olio essenziale di eucalipto. Agita la busta e poi lascia agire per tutta la notte. La mattina dopo aspira il bicarbonato con l’aspirapolvere. Il bicarbonato agisce contro muffa e batteri. Se invece vuoi semplicemente eliminare una macchia, puoi spargere una piccola quantità di bicarbonato di sodio sulla macchia e lasciarla agire per 30-60 minuti. Quindi, rimuovila con l’aspirapolvere.

In alternativa al bicarbonato, puoi usare l’aceto bianco. Spruzzalo sulla superficie del cuscino (o solo sulla macchia) o tampona delicatamente con una spugna imbevuta. Anche l’aceto combatte efficacemente muffe e batteri.

Dopo aver pulito il cuscino con il bicarbonato o con l’aceto, lascialo asciugare al sole. La luce UV e il calore del sole uccidono i microrganismi, mantenendo i cuscini igienizzati.

Per i cuscini in piuma, riempi la vasca con l’acqua fredda, il succo di un limone e un pugno di sale grosso. Poi immergi il cuscino e scuotilo un po’ per far penetrare la soluzione. Lascia in posa per circa 15 minuti e poi svuota la vasca. Sciacqua i cuscini con acqua tiepida e lascia che si asciughino all’aria ma all’ombra. Prima di riporli, controlla che siano perfettamente asciutti.