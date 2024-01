Come riutilizzare le bucce degli agrumi

G li agrumi sono tra i frutti della stagione invernale. Sapevi che puoi riutilizzare le loro bucce per creazioni utili e antispreco?

Deodoranti per la casa, candele, detersivi, pomander e addirittura una mangiatoia per uccelli: le bucce degli agrumi sono un elemento versatile e adatto a dar vita a numerose creazioni fai-da-te. Vietato buttarle! Ecco alcuni modi per riutilizzarle in modo originale, evitando gli sprechi e risparmiando sulla spesa.

Riutilizzare le bucce degli agrumi

Al giorno d’oggi è piuttosto semplice trovare sul mercato tanti prodotti per la casa, come ad esempio detersivi, sgrassatori, deodoranti e tanto altro. Spesso e volentieri, però, la scarsa qualità di questi prodotti non rende soddisfatti del proprio acquisto. Per questo motivo c’è molta gente che preferisce non affidarsi più alle grandi aziende, ma creare con le proprie mani e il proprio impegno dei prodotti che li soddisfino fino in fondo, utilizzando materiali completamente naturali.

Un’idea antispreco ed ecologica è quella di riutilizzare le bucce degli agrumi, frutti tipici della stagione invernale, per preparare alcuni prodotti che utilizziamo tutti i giorni. Scopriamo insieme come.

Preparare un deodorante per la casa

Le bucce degli agrumi possono essere riutilizzate per preparare un deodorante per la casa. Creando il vostro deodorante per la casa, oltre a risparmiare nettamente in termini economici, non avrete più a che fare con sostanze dannose né per l’ambiente né per voi stessi. Questo può essere particolarmente interessante, soprattutto se nell’appartamento vivono donne in gravidanza o bambini piccoli. È infatti risaputo che queste categorie sono le più esposte al rischio di reazioni allergiche, che possono scaturire da tutti gli elementi contenuti nei deodoranti chimici.

Contrariamente a quanto si è portati ad immaginare, realizzare un deodorante in casa è estremamente semplice e veloce. Gli oggetti, e gli ingredienti che vi serviranno sono pochi e di facilissima reperibilità. Dovrete infatti procurarvi una bottiglietta spray vuota (potete riciclare quella di qualche prodotto finito che magari avete in casa dopo averla ben lavata) dell’acqua e un limone.

Deodorante per la casa con le bucce degli agrumi: come realizzarlo

Per realizzare il vostro deodorante per la casa con le bucce degli agrumi, iniziate mettendo a scaldare dell’acqua. Se desiderate accelerare ulteriormente i tempi, potrete farlo anche nel forno microonde. Successivamente trasferite il liquido all’interno di uno spruzzino ed aggiungete infine il succo di mezzo limone. Per risparmiare ulteriormente, anziché utilizzare il succo del limone, che potrete impiegare anche in un altro modo, per esempio in cucina, potrete usare la scorza. Se opterete per questa seconda versione, ricordatevi però di lasciarla in infusione nell’acqua bollente per almeno una mezz’ora, in modo che rilasci tutti i suoi aromi.

Riutilizzare le bucce degli agrumi per creare una candela

È sempre bello dare un dolce e profumato benvenuto ai nostri ospiti e per farlo possiamo sistemare all’ingresso di casa, un bel vassoio con sopra delle candele agli agrumi accese ed anche alcune deliziose scorzette di arancia e limone candite. Il tutto può essere creato da noi grazie al classico metodo del fai da te. La luce delle candele e il profumo intenso e fresco degli agrumi, sprigionato dalle fette essiccate e dall’olio essenziale che utilizzeremo, sarà una piacevole e calda accoglienza.

Grazie a questi ingredienti saremo in grado di creare una candela che ha anche delle proprietà benefiche, come per esempio quelle rigeneranti e rilassanti.

Occorrente

2 confezioni di cartone del latte a base quadrata

2 stoppini cerati

portastoppino

olio profumato per candele all’arancia e limone

paraffina per candele: 20 cucchiai per candela

stearina per candele: 2 cucchiai per candela

fette di arancia e limone essiccate

pastelli a cera arancione e giallo

taglierino

pentolini per bagnomaria

cucchiaio

I passaggi

La prima cosa che dobbiamo fare è quella di far sciogliere a bagnomaria la paraffina ed anche la stearina. A questi andremo ad aggiungere, una volta che la cera sarà ben sciolta, un bel pezzo di pastello color arancione sbriciolato. Facciamo sciogliere il tutto, in modo da poter ottenere una colorazione arancione chiaro, ben omogenea e compatta. Profumiamo la cera, utilizzando circa 8 gocce di olio profumato all’arancia.

Con l’aiuto di un taglierino, dobbiamo tagliare una confezione di latte, in modo da ottenere uno stampo alto circa 10 cm. Con l’uso di un cucchiaio, dobbiamo mettere un po’ di cera sciolta sulle pareti della nostra scatola. A questo punto dobbiamo attendere qualche istante, in modo che la stessa possa solidificare giusto un po’.

Fatto ciò potremo fissare le fette d’arancia essiccate, esercitando una leggera pressione con le nostre mani. Riempiamo fino a circa 2 cm dal bordo, il nostro stampo di latte, con la cera che avremo sciolto. Versiamo molto lentamente, per non rischiare di staccare le fette d’arancia. Lasciamo rapprendere per 20 minuti circa. Con l’aiuto del portastoppino, dobbiamo praticare all’interno della cera ancora morbida, una sorta di foro. All’interno di questo foro, dobbiamo andare ad infilare, molto delicatamente, lo stoppino.

Lasciamo solidificare il tutto a temperatura ambiente. In genere la candela ci mette circa 12 ore per solidificare. Mettiamo lo stampo nel congelatore per 10 minuti, quindi liberiamo la candela rompendo delicatamente lo stampo. Allo stesso modo, potremo realizzare con le nostre mani anche la candela al limone.

Come fare un detersivo di aceto di agrumi

Per portare avanti almeno alcuni dei nostri buoni propositi “bio” (e risparmiare anche in termini economici, che non guasta mai), è bene partire migliorandoci nella nostra quotidianità. Ecco perché è importante imparare a creare in casa alcuni dei prodotti che utilizziamo tutti i giorni. Un’ottima idea è quella di realizzare un detersivo di aceto di agrumi: vediamo come.

Gli ingredienti

Agrumi (arance, limoni, lime ecc)

Barattolo o bottiglia di vetro dotati di tappo

Aceto bianco

Il procedimento

Innanzitutto è bene procurarsi degli agrumi (arance, limoni, lime) a tua scelta, e sbucciarli utilizzando un coltello o più semplicemente con le mani. Le bucce andranno tenute da parte mentre la polpa dei frutti potrà essere consumata come merenda. Le bucce ottenute andranno poi a riempire il barattolo di vetro. È bene inserirne il più possibile, arrivando fino alla sommità di quest’ultimo; per questo motivo, se necessario, taglia a listarelle i pezzi di agrumi che risulteranno troppo grossolani.

Una volta predisposte le bucce, l’intero barattolo andrà colmato d’aceto bianco, preferibilmente biologico, o con aceto da tavola (derivante da mele o vino) nel caso ne sia sprovvista, con l’accortezza di considerare che andrà riservato un po’ di spazio per permettere la chiusura del tappo. Il nostro detersivo così composto andrà riposto in un luogo fresco e asciutto per riposare, almeno una decina di giorni, dopodiché sarà pronto all’uso per detergere qualsiasi tipo di superficie (legno compreso), in maniera del tutto naturale e atossica.

Scaduti i 10 giorni le bucce possono essere inoltre rimosse dal barattolo e gettate nel tritarifiuti per profumare e disinfettare. La prima volta che si utilizza il detersivo è bene fare una prova della detersione su una superficie non troppo esposta, in modo tale da verificare che non macchi e che aceto e agrumi si siano amalgamati correttamente.

Come fare un pomander di agrumi

Un metodo alternativo per profumare naturalmente una casa senza usare prodotti artificiali è rappresentato sicuramente dal pomander di agrumi, una modalità semplice ma originale per deodorare casa con aromi naturali e sprigionare un profumo tenue ma intenso allo stesso tempo. Nel corso di questo tutorial indicheremo passo dopo passo come fare un pomander di agrumi.

L’occorrente

Agrumi (ad esempio arance o pompelmi)

Spezie solide e in polvere (ad esempio chiodi di garofano, cannella e pepe)

Noce moscata

Polvere di giaggiolo

Tritatutto elettrico

Come prepararlo

Per preparare il pomander devi innanzitutto scegliere gli agrumi da usare come base per il lavoro. In alternativa alle arance puoi usare dei pompelmi, dei mandarini o dei limoni. Se hai scelto le arance ad esempio, per preparare il pomander ti basterà infilzare dei chiodi di garofano sulla buccia, in completa libertà o al contrario seguendo un ordine ben preciso (puoi infilzare i chiodi casualmente o cercando di formare dei disegni astratti, in base ai tuoi gusti personali). Durante questa fase puoi dare spazio alla tua creatività e fantasia. Per evitare che l’agrume marcisca prima di aver completato l’applicazione dei chiodi di garofano tuttavia, ti consiglio di infilzarli velocemente e nell’arco della stessa giornata.

La miscela di conservazione

Adesso dobbiamo soltanto scoprire come permettere al pomander di conservarsi a lungo e di sprigionare in modo intenso il suo profumo naturale. Una volta creato il pomander di agrumi bisogna creare la miscela di conservazione, per permettere al pomander di conservarsi più a lungo. Per preparare la miscela ti basterà versare in una ciotola la cannella in polvere (circa 100 grammi), i chiodi di garofano in polvere (circa 60 grammi), la noce moscata e la polvere di giaggiolo (rispettivamente 30 e 50 grammi).

Puoi tritare tu stesso questi elementi, con l’aiuto di un tritatutto elettrico. Dopo aver preparato la miscela devi semplicemente immergervi gli agrumi. Per realizzare correttamente questa fase ti consiglio di versare la miscela all’interno di una grossa terrina di vetro ed immergervi gli agrumi uno ad uno (gli agrumi dovranno essere completamente ricoperti dal prodotto e la terrina dovrà essere successivamente coperta con un po’ di carta stagnola o con un coperchio pesante). Al termine riponi la terrina in un luogo pulito e lascia agire il prodotto per almeno 3 settimane.

Pomander di agrumi: dove posizionarlo

Dopo circa un mese puoi utilizzare i pomander. Per agevolare la diffusione del profumo, e fare in modo che il profumo si liberi intensamente in ogni ambiente della casa, ti consigliamo di sistemare i pomander in un luogo adeguato, preferibilmente vicino ad una fonte di calore (ad esempio un camino o una stufetta elettrica). A contatto con il calore i pomander emaneranno un piacevole ed avvolgente profumo naturale.

Come creare una mangiatoia per gli uccelli utilizzando le bucce degli agrumi

Le bucce degli agrumi possono essere riutilizzate anche per creare delle mangiatoie per gli uccelli. II sistema è ottimo per rifocillare i piccoli volatili nei mesi invernali, quando faticano a trovare cibo. Il consiglio primario per creare una mangiatoia per gli uccelli con le bucce degli agrumi è quello di scegliere il giusto tipo di buccia: infatti, molto consigliate sono le bucce di dimensioni medio- grandi, come quelle dei pompelmi e delle arance. Anche la buccia del limone può essere utilizzata, in base alla quantità del mangime da mettere alla fine al suo interno.

Come lavorare le bucce degli agrumi

Per creare un’ottima mangiatoia per gli uccelli con le bucce degli agrumi occorre servirsi di un coltello e tagliare a metà l’agrume prescelto. In seguito, bisogna strizzare interamente le due parti del frutto e ripulire il suo interno da eventuali residui della polpa. In questo modo si crea una cavità abbastanza grande da mettere al suo interno del cibo per uccelli.

Successivamente, se vorrai appendere la nuova mangiatoia sul tuo balcone o su un ramo di un albero del tuo giardino, dovrai fare quattro fori con un grosso ago ai lati della buccia e unire quattro parti di spago con un piccolo nodo all’estremità del forellino, nella parte interna, in modo che la buccia rimanga dritta e stabile.

Dove appendere le bucce degli agrumi

Dopo aver aggiunto lo spago alla buccia dell’agrume, occorre legare i quattro fili ad un ramo di un albero in giardino, oppure ad una pianta in un vaso posta sul tuo balcone. Le nuove mangiatoie per uccelli possono essere anche appese su delle sporgenze, sul muro vicino a delle porte o finestre, così gli uccellini potranno avvicinarsi continuamente tutte le volte che avranno fame.

Cosa inserire all’interno della mangiatoia fatta con le bucce degli agrumi

Si può realizzare facilmente anche più di una mangiatoia in modo da riporre all’interno mangimi diversi, così da nutrire diverse specie di piccoli volatili: ad esempio semi di girasole, di zucca o di lino, mangimi per cinciallegre, merli o passerotti che si comprano liberamente online o in negozi specializzati.

Esistono anche delle casette da porre vicino alle mangiatoie per dare riparo agli uccellini.