Come pulire i bidoncini della spazzatura

Pulire i bidoni della spazzatura è un compito che non porta via molto tempo e che è necessario svolgere regolarmente, quantomeno una volta al mese. Ecco come farlo.

Regola generale

Sostituisci il sacco della spazzatura regolarmente, almeno una volta alla settimana, per evitare la formazione di cattivi odori.

Contrastare i cattivi odori

Utilizza rimedi naturali come il bicarbonato di sodio, l’acido citrico, i fondi di caffè, la cannella, l’acqua e il sale per contrastare gli odori sgradevoli. Puoi utilizzare anche palline di argilla espansa.

Igienizzare il bidone

Almeno una volta al mese, prima di sostituire il sacco, riempi i bidoni con acqua calda e sapone liquido ecologico, o detersivo bio per i piatti. Questo trucco ti aiuterà a rimuovere eventuali residui rimasti sul fondo. Pulisci l’interno e l’esterno dei bidoni con acqua e sapone naturale, usando una spugnetta.

Mantenere il bidone pulito

Per avere la pattumiera sempre pulita e non correre il rischio che residui di cibo cadano sul fondo, una soluzione intelligente è mettere sul fondo dei fogli di giornale perfetti per assorbire i liquidi. In alternativa, puoi usare il doppio sacchetto, inserendone uno dentro l’altro.