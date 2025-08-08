Introduzione
Invece di acquistare una borsa frigo costosa, puoi crearne una tu stessa con pochi materiali e un po’ di creatività. Risparmierai denaro, ridurrai i rifiuti e potrai scegliere tu forma, colori e dimensioni. Particolarmente apprezzate sono le versioni realizzate con materiali riciclati, come vecchie borse termiche o tessuti impermeabili inutilizzati. Non serve essere esperti: basta seguire i passaggi giusti per ottenere un risultato funzionale e originale. Con gommapiuma, tessuto e colla resistente puoi creare una borsa frigo unica, utile e alla moda.
Materiali e strumenti
- Vecchia borsa termica o pannelli in polistirolo espanso
- Stoffa impermeabile o ritagli di tessuto robusto
- Nastro adesivo telato o fogli di alluminio
- Chiusura lampo (opzionale)
- Colla universale impermeabile
- Bottoni a pressione o strisce di velcro
- Tracolla o maniglia
- Materiale isolante autoadesivo o argentato
- Pennarello
- Righello
- Cutter o Forbici
- Martello (per bottoni a pressione)
- Accendino (per sigillare le estremità delle cinghie)
- Macchina da cucire o ago e filo
- Cacciavite (se usi viti)
- Nastro adesivo e silicone sigillante (per fissaggi resistenti)
Procedimento
- Definisci le dimensioni: Decidi la misura della tua borsa (es. 17×40 cm) e tracciala con un pennarello sul polistirolo o sulla vecchia borsa.
- Ritaglia le parti: Usa cutter o forbici per ottenere base, lati e coperchio.
- Assembla la struttura: Incolla le parti tra loro e rinforza con nastro adesivo telato o foglio di alluminio.
- Applica l’isolante: Fodera l’interno con il materiale isolante per aumentare l’efficacia termica.
- Cuci il rivestimento esterno: Taglia la stoffa e cucila come copertura della borsa.
- Inserisci la chiusura: Cucila o incollala (zip, velcro o bottoni).
- Fissa la tracolla: Taglia la cinghia, sigilla le estremità con accendino e fissala con bottoni o colla.
- Personalizza il design: Decora con nastri, disegni o vernice a tuo piacere.
- Fai un test: Inserisci accumulatori di freddo e verifica se la borsa mantiene il fresco per ore.
