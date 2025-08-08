Introduzione

Invece di acquistare una borsa frigo costosa, puoi crearne una tu stessa con pochi materiali e un po’ di creatività. Risparmierai denaro, ridurrai i rifiuti e potrai scegliere tu forma, colori e dimensioni. Particolarmente apprezzate sono le versioni realizzate con materiali riciclati, come vecchie borse termiche o tessuti impermeabili inutilizzati. Non serve essere esperti: basta seguire i passaggi giusti per ottenere un risultato funzionale e originale. Con gommapiuma, tessuto e colla resistente puoi creare una borsa frigo unica, utile e alla moda.

Materiali e strumenti

  • Vecchia borsa termica o pannelli in polistirolo espanso
  • Stoffa impermeabile o ritagli di tessuto robusto
  • Nastro adesivo telato o fogli di alluminio
  • Chiusura lampo (opzionale)
  • Colla universale impermeabile
  • Bottoni a pressione o strisce di velcro
  • Tracolla o maniglia
  • Materiale isolante autoadesivo o argentato
  • Pennarello
  • Righello
  • Cutter o Forbici
  • Martello (per bottoni a pressione)
  • Accendino (per sigillare le estremità delle cinghie)
  • Macchina da cucire o ago e filo
  • Cacciavite (se usi viti)
  • Nastro adesivo e silicone sigillante (per fissaggi resistenti)

Procedimento

  1. Definisci le dimensioni: Decidi la misura della tua borsa (es. 17×40 cm) e tracciala con un pennarello sul polistirolo o sulla vecchia borsa.
  2. Ritaglia le parti: Usa cutter o forbici per ottenere base, lati e coperchio.
  3. Assembla la struttura: Incolla le parti tra loro e rinforza con nastro adesivo telato o foglio di alluminio.
  4. Applica l’isolante: Fodera l’interno con il materiale isolante per aumentare l’efficacia termica.
  5. Cuci il rivestimento esterno: Taglia la stoffa e cucila come copertura della borsa.
  6. Inserisci la chiusura: Cucila o incollala (zip, velcro o bottoni).
  7. Fissa la tracolla: Taglia la cinghia, sigilla le estremità con accendino e fissala con bottoni o colla.
  8. Personalizza il design: Decora con nastri, disegni o vernice a tuo piacere.
  9. Fai un test: Inserisci accumulatori di freddo e verifica se la borsa mantiene il fresco per ore.
