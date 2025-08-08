Introduzione

Invece di acquistare una borsa frigo costosa, puoi crearne una tu stessa con pochi materiali e un po’ di creatività. Risparmierai denaro, ridurrai i rifiuti e potrai scegliere tu forma, colori e dimensioni. Particolarmente apprezzate sono le versioni realizzate con materiali riciclati, come vecchie borse termiche o tessuti impermeabili inutilizzati. Non serve essere esperti: basta seguire i passaggi giusti per ottenere un risultato funzionale e originale. Con gommapiuma, tessuto e colla resistente puoi creare una borsa frigo unica, utile e alla moda.

Materiali e strumenti

Vecchia borsa termica o pannelli in polistirolo espanso

Stoffa impermeabile o ritagli di tessuto robusto

Nastro adesivo telato o fogli di alluminio

Chiusura lampo (opzionale)

Colla universale impermeabile

Bottoni a pressione o strisce di velcro

Tracolla o maniglia

Materiale isolante autoadesivo o argentato

Pennarello

Righello

Cutter o Forbici

Martello (per bottoni a pressione)

Accendino (per sigillare le estremità delle cinghie)

Macchina da cucire o ago e filo

Cacciavite (se usi viti)

Nastro adesivo e silicone sigillante (per fissaggi resistenti)

Procedimento

Definisci le dimensioni: Decidi la misura della tua borsa (es. 17×40 cm) e tracciala con un pennarello sul polistirolo o sulla vecchia borsa. Ritaglia le parti: Usa cutter o forbici per ottenere base, lati e coperchio. Assembla la struttura: Incolla le parti tra loro e rinforza con nastro adesivo telato o foglio di alluminio. Applica l’isolante: Fodera l’interno con il materiale isolante per aumentare l’efficacia termica. Cuci il rivestimento esterno: Taglia la stoffa e cucila come copertura della borsa. Inserisci la chiusura: Cucila o incollala (zip, velcro o bottoni). Fissa la tracolla: Taglia la cinghia, sigilla le estremità con accendino e fissala con bottoni o colla. Personalizza il design: Decora con nastri, disegni o vernice a tuo piacere. Fai un test: Inserisci accumulatori di freddo e verifica se la borsa mantiene il fresco per ore.

