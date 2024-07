Spesso abbiamo messo da parte un indumento con macchie di sudore pensando di averlo rovinato. Ma non è così, perché queste macchie si possono togliere dai vestiti. Vediamo tutti i modi per farlo.

Togliere le macchie di sudore

Il sudore è nemico dei nostri vestiti, soprattutto quelli bianchi, che spesso non si possono più mettere a causa di quei fastidiosi aloni gialli che con i normali lavaggi non vanno via. Per evitare di dover buttare la nostra camicia preferita ci sono però diversi rimedi che ci consentono di togliere le macchie di sudore.

Quale è la causa delle macchie di sudore

Le macchie di sudore che si formano sugli indumenti, soprattutto d’estate, quando l’afa e il caldo sono più insopportabili, sono causate da composti presenti nel tuo deodorante anti-traspirante che reagiscono con i sali del sudore. Molte sono prodotte anche dai detersivi con cui si lavano i vestiti: essi si accumulano nel tempo e, presto o tardi, danno origine a quella nuance gialla non molto attraente nell’area intorno alle ascelle. Tra le possibili cause, poi, c’è l’uso eccessivo di detersivo liquido per il bucato, che lascia un residuo appiccicoso che trattiene gli odori causati dal sudore.

Come prevenire le macchie di sudore

Prima di entrare nello specifico vediamo alcuni passaggi fondamentali per risolvere questo problema. Evitare la candeggina pura: se abbiamo a che fare con camicie bianche, la prima cosa che ci viene in mente è di provare a pulirli con la candeggina, niente di più sbagliato! La candeggina può reagire con le proteine presenti nel sudore, e scurire la macchia. Indossare una t-shirt sotto la camicia: è un’ottima soluzione per prevenire il problema. Evitare l’acqua calda: per il lavaggio è meglio utilizzare l’acqua fredda ed evitare le fonti di calore, poiché queste fissano le macchie.

Come togliere le macchie di sudore dai vestiti: metodi naturali

Eliminare gli sgradevoli aloni gialli è un’operazione importante e non sempre basta procedere con il classico lavaggio in lavatrice ad alte temperature. Tuttavia, grazie ad alcuni trucchetti, i famosi vecchi rimedi della nonna, puoi risolvere prontamente il problema senza ricorrere per forza a prodotti chimici inquinanti.

Prediligi sempre delle alternative, riscoprendo il fai-da-te, e rimuovi le macchie di sporco in modo naturale, sostenibile e low cost. In questo modo aiuti anche l’ambiente, diminuendo la tua impronta di carbonio. Per evitare brutte sorprese, è sempre consigliabile effettuare una prova su una piccola parte del tessuto che bisogna trattare, così da verificare la sua compatibilità con lo “smacchiatore naturale” che intendi usare. Vediamo adesso diversi rimedi casalinghi che sono davvero efficaci per togliere le macchie di sudore.

Acqua e aceto

Un binomio perfetto e potente per combattere le macchie. Prima di procedere con il normale lavaggio in lavatrice o manualmente, mescolare un bicchiere d’acqua fredda con uno di aceto e versare tutto sull’alone giallo. Strofinare energicamente, poi lasciare la maglietta dentro una bacinella in ammollo con altra acqua fredda per almeno 1 ora. È uno tra i tanti modi naturali per rimuovere lo sporco ed eliminare gli odori.

Bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è un valido alleato per eliminare le macchie di sudore. Fare un impasto usando quattro cucchiai di bicarbonato di sodio e un quarto di tazza di acqua tiepida, metterlo in una bacinella e immergere la maglietta. Strofinare la macchia e lasciare a bagno il capo almeno per due ore, poi procedere con il normale lavaggio. Altrimenti versare dell’acqua bollente direttamente sulla macchia o strofinarla delicatamente con dell’acqua frizzante prima di procedere con il lavaggio.

Sale e limone

Messi assieme questi due alimenti presenti nella nostra cucina ci permettono di sbiancare e rimuovere l’alone delle macchie di sudore dalle camicie, oltre che il cattivo odore dai tessuti. Occorrente: 1 limone spremuto e tre cucchiai di sale grosso. Miscelare assieme i due prodotti e applicarli sulla macchia da trattare strofinando delicatamente, lasciare il tutto in posa per mezz’ora e dopo il risciacquo manuale lavare in lavatrice.

Lavaggio al rovescio

Chi vuole lavare direttamente il capo senza pre-trattarlo potrà semplicemente rovesciare la maglietta al contrario (le cuciture dovranno essere visibili) e inserirla in lavatrice. In questo caso si consiglia di utilizzare un detersivo pensato per rimuovere gli odori e le macchie ostinate. Rovesciare la maglietta, permette infatti al prodotto di agire direttamente nelle fibre ed eliminare lo sporco e i batteri. Per un’azione extra forte è possibile aggiungere un misurino di candeggina delicata all’interno del cestello.

Come togliere le macchie di sudore dai vestiti: i prodotti

Oltre ai rimedi green, ci sono anche prodotti specifici che possono essere utili per togliere le macchie di sudore dai vestiti.

Sapone di Marsiglia e candeggina delicata

Quando non abbiamo tanto tempo per aspettare l’ammollo e si tratta di un capo bianco, possiamo sempre utilizzare uno sgrassatore con sapone di Marsiglia, specifico per tessuti, da spruzzare direttamente sulla macchia. Poi, mettendo pochissima candeggina delicata in una bacinella con poca acqua trattiamo la macchia tenendo a mollo per 5 minuti, infine eliminiamo i residui di candeggina con acqua fredda per poi finire il lavaggio in lavatrice.

Dentifricio

Anche il dentifricio si presta bene per eliminare le macchie di sudore dai capi di abbigliamento. Basta stendere la pasta dentifricia sulla macchia e frizionare tra le mani per poi concludere il lavaggio in lavatrice, senza lasciare il prodotto in posa.

Vodka

Pochi lo sanno ma la vodka è un potente smacchiatore di sudore dai vestiti. Mettere in uno spruzzino un bicchierino di vodka pura, diluire con acqua tiepida e vaporizzare il composto sulle macchie di sudore. Lasciare agire per 5 minuti e poi procedere con il consueto lavaggio.

Aspirina

Per le macchie di sudore più intense, schiacciare un paio di aspirine e mescolarle con dell’acqua per creare un impasto. Applicare questa pasta direttamente sulla macchia con uno spazzolino da denti. Lasciare in posa almeno 1 ora e poi procedere con il solito lavaggio in lavatrice o a mano, se si vuole essere più che sicure che la t-shirt sia pulitissima. L’acido salicilico contenuto nell’aspirina aiuterà a sbarazzarsi della macchia.

Sgrassatore

Lo sgrassatore, utilizzato per le pulizie domestiche, è il prodotto ideale quando si vuole rimuovere l’odore di sudore dalle magliette velocemente e senza aloni. Infatti, è sufficiente vaporizzarne una piccola dose nella zona da trattare e procedere al lavaggio a mano o in lavatrice. Tuttavia, si consiglia di testare il prodotto in una piccola area prima di applicarlo sotto le maniche. In questo modo sarà possibile verificare se il materiale del quale è composta si danneggi a contatto con tale detersivo. In linea generale, si consiglia di applicare lo sgrassatore e inserire le magliette in lavatrice, utilizzando un programma di lavaggio di temperatura medio-alta (dai 40° in su) a seconda della tipologia di t-shirt e del materiale. Se presenti, non spruzzare su stampe.

Ammoniaca

Se il tessuto è di cotone, le parti più soggette alle macchie di sudore (ascelle, sulla schiena e intorno al collo) andranno tamponate con una miscela di acqua e ammoniaca da lasciare agire per qualche minuto, prima di sciacquare e lavare. All’inizio del trattamento le macchie tendono a scurire, ma ben presto scompariranno quando inizierà il lavaggio vero e proprio. Acqua e ammoniaca sono indicate per qualsiasi tinta di stoffa, bianca, nera e colorata, ma è sempre bene eseguire una piccola campionatura prima di estendere il trattamento a tutta la superficie da ripulire, per evitare poi delle sgradite sorprese.

Borace

Per quanto riguarda le maglie di lana, andranno immerse per almeno un dieci minuti in acqua fredda e sale grosso oppure tamponate con acqua tiepida e due cucchiai di borace in polvere. Successivamente, si dovrà procedere al risciacquo e al lavaggio delicato.

Come togliere le macchie di sudore sulla seta

In commercio esistono svariati tipi di prodotti che servono per smacchiare qualsiasi tessuto, ma tuttavia per la seta potrebbero risultare troppo aggressivi trattandosi di un filato con trame sottili e lucide. Per questo motivo conviene optare per sostanze maturali più blande, ma ugualmente efficaci. In particolare vale la pena citare l’aceto, il bicarbonato di sodio ed il limone ovvero tre sostanze che utilizzate in determinati modi, servono a risolvere a monte il problema. Tuttavia va sottolineato che le macchie piuttosto intense conviene ridurle ai minimi termini, eseguendo un lavaggio preliminare con del sapone neutro prima di procedere con i suddetti prodotti.

Miscelare bicarbonato e aceto

Il bicarbonato di sodio è un prodotto ideale per rimuovere le macchie di sudore sulla seta, e si rivela particolarmente funzionale poiché di base è un ottimo mangiaodori. Tra l’altro è in grado di svolgere una leggera azione abrasiva, tale da asportare definitivamente gli aloni senza danneggiare questo pregiato tessuto. Premesso ciò, il bicarbonato si può miscelare a seconda dell’entità della macchia con altre sostanze liquide come ad esempio il limone e l’aceto. Quest’ultimo infatti, è in grado di creare una sorta di pasta che va applicata sulla macchia con uno spazzolino a setole morbide, per poi emulsionarla con i polpastrelli delle dita. Dopo averla lasciata in posa per alcuni minuti, è sufficiente un risciacquo con dell’acqua fredda per ottenere le fibre di nuovo lucide e pulite.

Aggiungere del talco

Il succo di limone è anch’esso un altro prodotto a base acida, che può eliminare le macchie di sudore da svariati tipi di tessuti seta compresa. Nello specifico si può utilizzare direttamente, quindi versandolo sulla zona interessata e poi lasciarlo agire per alcuni minuti prima di provvedere ad un risciacquo. Se tuttavia la macchia è abbastanza ampia e soprattutto profonda il tempo necessario è maggiore, ed in tal caso per ottimizzare il risultato, conviene aggiungere anche dell’abbondante talco fin quando non si asciuga del tutto. Dopo circa una mezz’ora è sufficiente usare una spazzola per abiti, e constatare con somma soddisfazione che il capo di seta è di nuovo pulito e splendente, oltre che profumato e sanificato.

Come togliere le macchie di sudore dai tessuti acrilici

Se abbiamo dei tessuti realizzati con fibre acriliche oltre che attenerci alle istruzioni riportate sulle etichette che riguardano principalmente il lavaggio e la stiratura, è importante sapere quali prodotti usare per togliere ad esempio le macchie di sudore. Da evitare sono le sostanze solventi e acide, per cui conviene optare per prodotti di uso comune e di facile reperibilità.

Usare il detersivo per piatti

Per rimuovere le macchie di sudore da una maglietta o una camicia realizzata con tessuto acrilico, un ottimo prodotto da usare è sicuramente il detersivo per i piatti. Quello a base di limone oppure di aceto è infatti sufficiente per ottimizzare il risultato, e nel contempo per eliminare anche eventuali aloni rilasciati dalla macchia stessa nonché il cattivo odore. In tal caso bisogna immergere il capo nel prodotto e lasciarlo in ammollo per un giorno intero, dopodiché va risciacquato accuratamente in acqua fredda. Per l’asciugatura conviene invece esporlo ai raggi solari anziché usare il ferro da stiro.

Creare una miscela di succo di limone e bicarbonato di sodio

Un ottimo rimedio per rimuovere aloni e macchie di sudore su tessuti acrilici, consiste nel miscelare del succo di limone con il bicarbonato di sodio. I prodotti infatti servono a sgrassare e a far sparire del tutto la macchia, e soprattutto il bicarbonato di sodio è in grado di svolgere una leggera azione abrasiva anche su capi colorati senza alterarli di tonalità, né tanto meno a dilatare le fibre del tessuto stesso. Anche dell’aceto bianco è particolarmente indicato, specie per eliminare aloni dopo aver rimosso una macchia con il suddetto procedimento. L’aceto conviene tuttavia utilizzarlo diluito in acqua in modo da renderlo meno aggressivo, a tutela proprio delle fibre acriliche del tessuto interessato. In tutti i casi una volta lavato il capo in acqua fredda, si applica il prodotto prescelto sulla macchia e si lascia in posa per una buona mezz’ora. Nel caso del bicarbonato di sodio, uno spazzolino da denti è ideale per massimizzare l’effetto abrasivo della sostanza.

Utilizzare acqua ossigenata per i capi bianchi

Molti capi acrilici spesso si presentano con delle fibre abbastanza larghe ed elasticizzate, per cui dovendo insistere particolarmente per rimuovere macchie ed aloni rilasciati dal sudore si può utilizzare dell’acqua ossigenata. Da premettere che la sostanza in oggetto va usata soltanto per capi esclusivamente bianchi, per evitare il rischio che possano irrimediabilmente scolorirsi. L’applicazione deve inoltre essere circoscritta alla macchia di sudore, per cui un contagocce è ideale per usarla correttamente.

Come togliere le macchie di sudore dal lino

Molto spesso capita che su della stoffa pregiata come ad esempio il lino, si creino delle macchie che poi è difficile rimuovere. Il sudore è senza alcun dubbio il nemico numero uno di lenzuola e camicie di lino, per cui bisogna trovare la soluzione migliore quando tende a macchiarli.

Usare del bicarbonato di sodio

Usare il bicarbonato di sodio è un rimedio per rimuovere macchie ed aloni generati sul lino dal sudore. Per eseguire l’operazione, basta cospargerlo a secco sulla parte interessata e poi irrorarlo con uno spruzzino, lasciandolo agire per una decina di minuti. Prima di rimuoverlo, conviene emulsionarlo un pochino con i polpastrelli delle dita e poi spazzolarlo. Questo procedimento è adatto per tutti i capi di lino sia bianchi che colorati.

Utilizzare l’aceto bianco per togliere le macchie di sudore

Se su una maglia di lino colorato ci sono delle macchie abbastanza evidenti e magari tali da sconsigliare qualsiasi tipo di strofinio, per rimediare all’inconveniente ci sono almeno due prodotti a cui ricorrere senza danneggiare le fibre del tessuto. Il primo è senza dubbio il sapone neutro che va applicato a secco quindi senza diluirlo con l’acqua, in modo che possa svolgere una delicata azione emolliente e liberare gran parte della macchia che si è addensata tra le fibre. Trascorse un paio d’ore, si provvede ad un risciacquo con acqua fredda e con una leggera emulsione con il palmo della mano. Il secondo prodotto da utilizzare, e che consente di rimuovere la macchia di sudore da un capo di lino colorato è l’aceto di vino bianco. Quest’ultimo deve però essere diluito al 50% onde evitare che possa bruciare le fibre del tessuto. Un ulteriore risciacquo, alla fine ci regala la camicia di nuovo pulita e senza più alcuna macchia di sudore.

Creare un mix di bicarbonato e limone

Se il sudore più che una macchia evidente ha rilasciato soltanto un antiestetico alone giallastro su un tessuto di lino, allora è il caso di creare un mix a base di bicarbonato e succo di limone. Il composto va applicato delicatamente sul contorno dell’alone usando un pennellino. Trascorsi circa una quindicina di minuti, si provvede a cospargere la parte con del talco e poi successivamente si asporta il tutto con una spazzola del tipo che si usa per cappotti o giacche. In alternativa al talco si può usare la pomice in polvere che riesce a svolgere una leggera azione abrasiva, tale da rimuovere la macchia senza danneggiare più di tanto le fibre del preziosissimo indumento di lino.