Come realizzare un centrotavola estivo con la frutta: tre idee

S e volete apparecchiare la tavola per una serata speciale, non potete fare a meno di allestire un centrotavola. Colorato, elegante, scenografico, darà un tocco inconfondibile. Ecco tre idee semplici per realizzarlo.

Classico ed elegante

Prendete un’alzata in cristallo e ponete al suo interno frutta varia (mele, pesche, albicocche pere) e fiori freschi. Il vostro classico ed elegante centrotavola servirà anche da portafrutta per il fine pasto.

Tropicale

Prendete un cestino e ponete al suo interno frutta tropicale varia (ananas, noce di cocco, papaia e avocado). Posizionate l’ananas nel mezzo. Il vostro centrotavola tropicale è pronto!

Chic

Riempite d’acqua una caraffa di cristallo e inserite al suo interno delle fette di limone tagliate a rondelle. Riponete dei fiori recisi nella caraffa. Il risultato è un centrotavola molto chic.