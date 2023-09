Come fare un cuscino per il collo con dei vecchi calzini

S iete delle appassionate viaggiatrici? Se la risposta è sì, certamente quando affrontate lunghe tratte in treno, in aereo o in pullman non potete fare a meno di un confortevole cuscino per il collo. Sapete che potete crearne uno nuovo usando un paio di vecchi calzini? Ecco il tutorial che vi spiega come fare.

Occorrente

Calzini

Imbottitura in poliestere

Kit per cucire

Nastro

Procedimento

Potete usare sia dei calzini sopra la caviglia sia dei calzini al ginocchio. Prendete uno dei calzini e riempitelo completamente con il poliestere. Il secondo calzino, invece, riempitelo a metà. Poi inserite il calzini riempito totalmente nell’altro calzino e cucite con cura per chiudere il cuscino.