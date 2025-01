Realizzare degli oggetti con le proprie mani è sempre gradevole e offre delle enormi soddisfazioni: inoltre, se riesce persino a regalare un tocco personale al proprio ambiente domestico, il fai da te risulterà ancora meglio.

Le soluzioni esistenti per arredare costruendo personalmente degli oggetti sono numerose, tra questi un pezzo accogliente e caldo abbastanza economico come un tappeto scendiletto.

Vediamo come realizzarlo.

Tappeto scendiletto

Lo scendiletto è uno di quegli oggetti che si trovano nelle case “di una volta”. Sicuramente lo avrete visto nelle camere da letto delle nonne o delle zie. Oggi è certamente meno diffuso, ma questo non significa che non sia utile. Lo scendiletto, infatti, serve a proteggere il tappeto e, soprattutto in inverno, dona calore ai piedi quando li appoggiate per terra dopo averli tolti da sotto il piumone. In commercio ne esistono di vari tipi, ma perché non provare a realizzarne uno con il fai da te?

Tappeto scendiletto in lana

Realizzare un tappeto scendiletto in lana a maglia rappresenta un’ottima maniera per poter riciclare i vecchi gomitoli e riprendere i ferri del mestiere: qualora siate nuovi alla seguente arte, invece, quest’ultima costituisce un’occasione per imparare un hobby rilassante e abbastanza soddisfacente. Per realizzare un tappeto scendiletto in lana che abbia una dimensione di 70 x 100 cm occorrono:

7/8 gomitoli di lana nelle colorazioni che preferite maggiormente e si adeguano bene al vostro arredamento di casa;

Ferri grandi

Fili

Procedimento prima parte

Bisognerà impugnare i ferri (mettendone uno sotto l’ascella con la punta verso l’esterno, allo scopo di avere una maggiore stabilità), formare un cappio lasciando almeno “100 cm” dalla fine del filo e inserire quest’ultimo nel ferro, in prossimità della punta. Dopodiché, afferrate il filo corto avente l’estremità libera, eseguite un giro attorno alla vostra mano (tenendo quest’ultima bloccata fra il palmo e il pollice), immettete il ferro sotto il filo e realizzate un giro intorno al ferro sopra il primo filo (attraverso il filo attaccato al gomitolo).

Adesso, fate transitare il primo filo sopra il secondo, portatelo dietro a ferro e tirate dolcemente verso l’esterno, conducendo il nodo appena realizzato dietro il ferro: dovrete continuare allo stesso modo finché non arrivate alla lunghezza che desiderate.

Procedimento seconda parte

Dopo che avrete raggiunto il numero delle maglie occorrenti, bisognerà spostare il ferro con il vostro lavoro nell’altra mano ed inserirne uno nuovo sotto la vostra ascella. Successivamente, dovrete effettuare il “dritto” su ciascuna maglia realizzata, compiendo le seguenti operazioni:

prendere il filo legato al gomitolo dal primo ferro , collocarlo sotto il secondo ferro e infilare la punta di quest’ultimo dentro la maglia (vicino alla punta del primo ferro, facendolo passare sotto esso);

, collocarlo sotto il e infilare la punta di quest’ultimo dentro la maglia (vicino alla punta del primo ferro, facendolo passare sotto esso); realizzare con il filo un giro sul secondo ferro e, facendolo scorrere all’indietro, portarle quest’ultimo sopra il primo ferro, mantenendo sempre l’intreccio che state formando. Per effettuare il “rovescio”, dovrete innanzitutto girare il vostro lavoro (affinché il filo sia rivolto verso voi), afferrare il secondo ferro, fare transitare il filo legato al gomitolo sopra esso, introdurre la punta di quest’ultimo all’interno della prima maglia (passando sopra il primo ferro) e realizzare un giro sullo stesso con il filo.

Dopodiché, bisognerà ritrarre il secondo ferro conservando la presa sul filo, portarsi verso l’esterno e ritrarre anche il primo ferro: proseguite in questa maniera finché non avete concluso tutte le maglie, alternando un “dritto” ad un “rovescio”, allo scopo di ottenere un meraviglioso tappeto scendiletto a maglia rasata.

Tappeto scendiletto con pon pon

Uno scendiletto con i pon pon è un capo di arredamento davvero simpatico. Lo scendiletto può essere realizzato, come abbiamo visto, ai ferri con la lana oppure con il filato; la tecnica di lavorazione spiegata in questa guida è l’uncinetto.

Occorrente

Cartoncino

500 gr. di lana

uncinetto n.4

Parte iniziale

Per realizzare lo scendiletto, avvolgere 10 catenelle e chiudere l’anello; al primo giro a lavorare 12 maglie alte nell’anello. Al secondo giro lavorare una maglia bassa, 9 catenelle e voltare il lavoro. Saltare una maglia di base e realizzare una maglia bassa sulle maglie seguenti; fare 3 maglie basse sulle catenelle vicino all’uncinetto e lavorare 6 catenelle. Ripetere sulle maglie ottenendo 12 Archi. Al terzo giro lavorare 4 maglie basse in ogni arco di catenelle fra i gruppi delle 3 maglie basse; al quarto giro lavorare 2 maglie basse sulla prima maglia, fare 3 maglie alte e ripetere per tutto il giro. Al quinto giro lavorare una maglia bassa e 6 catenelle sulla maglia alta centrale di ogni gruppo delle 3 maglie alte sottostanti.

Parte centrale

Per lavorare la parte centrale dello scendiletto, al sesto giro realizzare una maglia bassa nel primo arco; fare 2 catenelle, 8 maglie alte nell’arco seguente e realizzare 2 catenelle, ripetere per tutto il giro. Al settimo giro lavorare 2 maglie alte nel primo arco di 2 catenelle sulle 8 maglie seguenti. Lavorare 5 maglie alte, 2 catenelle, 5 maglie alte, 2 maglie alte nell’arco seguente di 2 catenelle e fare una catenella; ripetere per tutto il giro.

All’ottavo giro lavorare una maglia bassa dopo la seconda maglia sottostante, fare 6 catenelle, 2 maglie basse nell’archetto delle 2 catenelle seguenti al centro delle 10 maglie alte. Realizzare 6 catenelle, una maglia bassa e al nono giro lavorare 6 maglie basse nel primo archetto, una maglia bassa sulla maglia bassa seguente e fare 2 maglie basse fra le 2 maglie basse, 6 maglie basse in ciascuno dei 2 archetti successivi e ripetere per tutto il giro.

Finiture

Lo scendiletto si dovrà comporre di 15 rosoni disposti mediante l’unione dei 3 archi; con l’ago unire i rosoni sovrapponendo i lati al centro. Cucire un piccolo fiore eseguito con il filato e avvolgere 4 catenelle e chiuderle ad anello. Nell’anello lavorare 2 maglie basse, un pippiolino per 6 volte intorno allo scendiletto con lo stesso filo e lavorare un giro a maglia alta fra un rosone e l’altro saltare una maglia di base. Al secondo giro lavorare una maglia bassa, 6 catenelle e saltare 4 maglie.

Ripetere per tutto il giro. Al terzo e al quarto giro lavorare lungo i 2 lati obliqui dello scendiletto una maglia bassa e 7 catenelle in ogni arco. Al quinto giro lavorare negli archi 7 catenelle, 6 maglie mezze alte negli archi delle catenelle. Realizzare i pompon avvolgendo la lana intorno a del cartoncino; una volta che il cartoncino sarà completamente ricoperto di lana piegarlo su se stesso ottenendo un pompon e annodarlo con una frangia di 23 cm al centro di ogni gruppo delle 6 maglie alte, alternando i pompon a delle piccole frange.

