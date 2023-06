Come realizzare una fioriera con i pallet

V olete tenere in ordine le piante ma avete poco spazio a disposizione nel vostro giardino, balcone o terrazzo? Costruire una fioriera con i pallet è una soluzione originale per farlo.

Materiali e strumenti

Pallet

Metro a nastro

Levigatrice elettrica

Sega

Viti da legno

Cacciavite elettrico

Pistola sparachiodi

Tessuto non tessuto

Forbici

Terra

Piante

Procedimento

Per prima cosa, misurate il pallet e decidete quante sezioni creare nella vostra fioriera. In questo tutorial ne vengono realizzate tre. Fatto questo, utilizzate la levigatrice elettrica per levigare leggermente la superficie, così da rimuovere eventuali stecche sulla superficie.

Ora utilizzate la sega per tagliare pezzi di tavola di legno - tre in questo caso - per adattarli all'interno di ciascuna sezione del pallet. Montate i pezzi all'interno del pallet per trasformare ogni sezione in una fioriera. Se necessario, usate un martello per aiutarvi a posizionare il legno se il pallet non si trova su entrambi i lati. Fissate due viti su ciascuna tavola di legno per mantenerle in posizione.

A questo punto, tagliate dei pezzi di tessuto non tessuto per coprire l'interno delle fioriere. Attaccate i pezzi di tessuto non tessuto agli angoli della fioriera con la pistola pinzatrice. Il tessuto dovrebbe coprire eventuali fori sul fondo e sui lati della fioriera per evitare che il terreno fuoriesca. Aggiungete terriccio a ciascuna sezione per prepararle ad accogliere le vostre piante.

Mettete le piante con le radici nel terreno sulla fioriera. Quando scegliete le piante per la vostra fioriera per pallet, fate attenzione all'altezza e assicuratevi che non sbattano con la parte superiore della sezione successiva. Distanziate le piante considerando che avranno bisogno di spazio per crescere.

Posizionate la fioriera in un punto ideale a seconda delle esigenze di luce delle piante contenute. Se decidete di utilizzare la fioriera in pallet come giardino verticale (ideale se avete poco spazio in balcone, terrazzo o giardino), appendetela al muro, utilizzando staffe per sostenerla.