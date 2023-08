Come trasformare una vecchia cesta in un lampadario

Se amate il fai da te, grazie al riciclo creativo potete trasformare una vecchia cesta in un lampadario a sospensione. Una soluzione economica e originale per la vostra casa estiva. Ecco come farlo in poche mosse.

Procedimento

Prendete la cesta e rimuovete il manico. Praticate un foro al centro della cesta e fate passare attraverso il foro il cavo elettrico. Con dell’adesivo siliconico, fissate la presa per la lampadina collegata al cavo elettrico alla base del cestino. Incollate la presa per la lampadina al centro del cestino nella parte interna. Lasciate asciugare la colla adesiva siliconica per almeno 8 ore e solo dopo che l’adesivo siliconico si sarà asciugato completamente, avvitate la lampadina all’attacco portalampada.