Come riutilizzare i tappi di sughero per le piante

A vete una serie di tappi di sughero in casa ma non sapete come riutilizzarli? Si tratta di oggetti che potete facilmente riciclare in diversi modi. Un esempio? Il sughero è un materiale naturale, biodegradabile, ed è ottimo per fertilizzare le piante.

Procedimento

Tagliate i tappi in piccoli pezzi aiutandovi con un paio di forbici o con un coltello affilato, poi distribuiteli sul terriccio delle vostre piante. Il sughero si decomporrà naturalmente senza rilasciare sostanze pericolose e nutrirà le piante.