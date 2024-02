Come riutilizzare le saponette avanzate

L e saponette avanzate possono essere riutilizzate. Non sai come? Ecco alcune idee intelligenti per farlo, riducendo gli sprechi.

Unirle a un altra saponetta

La soluzione più semplice è unire gli avanzi della saponetta al nuovo sapone solido che state per utilizzare. Inumidisci entrambe le saponette e premi il piccolo pezzo rimasto al centro del nuovo panetto di sapone.

Crea una nuova saponetta

Accumula alcuni pezzetti avanzati dalle saponette precedenti. Scioglili a bagnomaria in un pentolino e versali in uno stampino di metallo o in un piccolo contenitore di tetra-pak di recupero. Lascia raffreddare e solidificare per alcune ore, ottenendo così la tua nuova saponetta.

Detergente spray multiuso

Riduci gli avanzi delle saponette in scaglie e lascia che si sciolgano in acqua bollente. Versa il liquido in un contenitore spray e aggiungi 10 gocce di olio essenziale di tea tree. Otterrai un detergente multiuso per la pulizia di piastrelle, bagno e superfici lavabili.

Guanto per la doccia

Riduci gli avanzi di sapone in scaglie e riempi un guanto per la doccia in spugna o microfibra. Otterrai un guanto saponato che sprigionerà schiuma mentre lo passi sulla pelle.