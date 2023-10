Come riutilizzare il vino vecchio

S e apriamo una bottiglia ma non la consumiamo tutta entro pochi giorni, il vino andrà a male. Invece di buttarlo, potete utilizzarlo in modi alternativi, sia in casa sia in giardino. Eccone alcuni.

Fertilizzante

Potete usare il fondo della bottiglia di vino bianco ancora piena versandola sul terriccio delle vostre piante unitamente all’acqua. Servirà da fertilizzante.

Sgrassatore

iIl vino scaduto, combinato con il bicarbonato di sodio, diventa uno sgrassatore super efficace: lasciatelo agire per una decina di minuti ed eliminerà il grasso dalle griglie e dal piano cottura.

Aceto

iIl vino andato a male in quindici giorni diventa un ottimo aceto per condire insalate e secondi piatti.

Compost

Un po’ di vino bianco o rosso, aggiunto a un cumulo di rifiuti alimentari può aiutare a creare un ottimo compost. Poco vino può eliminare gli insetti presenti.

Disinfettante

IIl vino contiene alcol. Bagnate uno strofinaccio con un po’ di vino bianco avanzato e passatelo sulle superfici: sarà un ottimo disinfettante e igienizzante.

Anti-calcare

IIl vino bianco è un potente anti-calcare. Versatene una abbondante quantità sulle macchie di lavandini, sanitari ecc. che intendete trattare e lasciatelo agire per almeno 30 minuti. Poi sciacquate con acqua fredda aiutandovi con una spugna.

Tonico

IIl vino andato a male può essere usato anche come tonico per la pelle. Intingete un dischetto di cotone con il vino e passatelo sul viso. Le proprietà antiossidanti del vino miglioreranno la luminosità e il tono della vostra pelle, rendendola morbida e sana.

Pulizia vetri

Il vino scaduto può essere usato anche per pulire i vetri può usare con successo per pulire i vetri. Applicatelo con un vecchio foglio di giornale.