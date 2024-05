Come si fa a creare un profumo con i fiori

C reare un profumo con i fiori è facile e ti permette di personalizzare al massimo la fragranza. Ecco un paio di metodi che puoi provare. Ricorda di sperimentare con diverse varietà di fiori e trovare la fragranza che ti piace di più.

Metodo dell’infusione dei fiori

Fodera una ciotola con una garza, lasciando i bordi sporgere un po’. Metti i petali dei fiori (le rose, per esempio) nella ciotola. Copri con acqua e lascia riposare per tutta la notte (almeno 24 ore). Usa i bordi della garza per tirare fuori i fiori. Versa l’acqua profumata in un pentolino e fai ridurre a circa un cucchiaino. Trasferisci il tuo profumo in una piccola bottiglia e goditelo.

Processo rapido

Metti fiori altamente profumati (come le rose) in una ciotola d’acqua. Schiaccia i fiori con le dita. Lasciali riposare per circa 30 minuti o un’ora. Separa i fiori dall’acqua usando un setaccio o una garza. Versa l’acqua profumata in una bottiglia. Questo risultato è un profumo sottile e realizzato rapidamente che potrebbe richiedere frequenti riapplicazioni o può essere usato in un bagno per un profumo incantevole.