Come fare delle pastiglie per lavastoviglie fai da te

P reparare le pastiglie per lavastoviglie fai da te è un ottimo modo per risparmiare denaro e ridurre gli sprechi. Ecco alcune semplici ricette che puoi provare.

Prima ricetta

In una ciotola mescola una tazza di soda da lavaggio, una tazza di acido citrico e mezza tazza di sale. Aggiungi qualche goccia di olio di tea tree (npto per le sue proprietà antibatteriche). Usa un cucchiaio per mescolare bene. Imballa la miscela in un vassoio per cubetti di ghiaccio in silicone. Lascia asciugare per 24 ore prima di utilizzare.

Seconda ricetta

In una ciotola grande mescola una tazza di soda da lavaggio e una tazza di acido citrico. Aggiungi sapone di Castiglia e oli essenziali (ad esempio, limone o lime). Imballala in uno stampo e lascia asciugare la miscela per 24 ore.

Terza ricetta

In una ciotola mescola soda da lavaggio, percarbonato di sodio e acido citrico. Aggiungi succo di limone e lascia che la miscela faccia delle bolle. Aggiungi qualche goccia di olio di tea tree. Imballa la miscela in un vassoio per cubetti di ghiaccio e lasciala riposare per 24 ore.