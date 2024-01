Come tinteggiare una parete con effetto matt e bitonale

L’effetto matt può trasformare completamente l’aspetto di una parete, donandole un tocco elegante e sofisticato. Se volete tinteggiare una parete con questo effetto, magari a due toni di colore, ecco una breve guida da seguire. Otterrete un risultato sorprendente!

Preparazione della parete

Assicuratevi che il supporto per il colore sia ben asciutto. Rimuovete eventuali residui di vecchie pitture mediante lavaggio o spazzolamento. Proteggete battiscopa e contorni con il nastro adesivo.

Base delle parete

Scegliete un buon colore di fondo e poi optate per quello dominante. La vernice pigmentata a base di calce dona un meraviglioso effetto vellutato e super matt. È anche isolante e resistente alla polvere e ai parassiti. Stendete il primer sulla base del muro e mescolate i colori.

Applicazione dell’effetto matt

Utilizzate una pennellata specifica chiamata limewash. Stendete la vernice in modo discreto e movimentato. Se il pennello non scorre bene sulla parete, bagnate e strizzate la punta. Potete optare per un effetto antichizzato applicando pennellate incrociate. Correggete eventuali sbavature senza attendere che la pittura si asciughi.