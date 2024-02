Come trasformare un mobile laccato in stile shabby

T rasformare un mobile laccato in stile shabby è un modo fantastico per dare nuova vita a un vecchio pezzo di arredamento. Ecco alcune mosse per ottenere quell’effetto inconfondibile.

Pulizia

Iniziate pulendo accuratamente il mobile con uno spray antipolvere, assicurandovi di raggiungere ogni angolo e superficie.

Rimuovete i pomelli

Svitate i pomelli sia dei cassetti sia quelli delle ante. Un cacciavite vi aiuterà in questa operazione.

Scelta della vernice

Utilizzate uno smalto ad acqua o una vernice a base di gesso in colori pastello. Questi tipi di vernici sono ideali per creare l’effetto shabby chic.

Dipingete il mobile

Applicate la vernice al mobile. Fate una prima mano e attendete un paio d’ore prima di stendere la seconda mano. Lasciate asciugare bene per almeno 24 ore.

Effetto anticato

Con carta abrasiva a trama grossa, raschiate delicatamente il mobile. Questo creerà un aspetto invecchiato e shabby.