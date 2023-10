Come trasformare un vecchio pensile da cucina in una panca

U n vecchio pensile da cucina inutilizzato può essere trasformato in una panca fai da te, magari da posizionare all'ingresso e da usare non solo come seduta ma anche come pratico vano contenitore. Ecco come realizzare questo lavoretto.

Materiali e strumenti

Pensile

Tavole di MDF

Avvitatore e viti

Cuscini

Procedimento

Ritagliate una tavola di MDF alta 2 centimetri lunga come il piano superiore del pensile ma almeno 2 centimetri per lato più stretta, in modo che venga coperta dai cuscini, e fissatela al pensile con avvitatore e viti. Qualora il pensile non avesse un divisorio interno, dotatevi di un’altra tavola di MDF. Ritagliatela attentamente in base alle misure della profondità e dell’altezza interne del pensile. Fissate la tavola con avvitatore e viti, facendo attenzione a non forare il piano superiore. Completate la panca a piacere con cuscini per la seduta e lo schienale.