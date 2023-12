Come usare gli stencil sui mobili

L a decorazione con stencil è un modo fantastico per aggiungere personalità ai vostri vecchi mobili e trasformarli in pezzi unici. Con pochi materiali e un po’ di creatività, potete ottenere risultati sorprendenti. Seguite questo breve guida e vedrete come il vostro mobile si trasformerà in un autentico gioiello.

Occorrente

stencil

nastro adesivo o colla spray rimovibile

vintage paint o cera vintage

pennello o spugna o rullo

carta assorbente o panno

Procedimento

Per prima cosa preparate il mobile, assicurandovi che la superficie sia pulita, priva di polvere e grasso. Fatto questo, posizionate lo stencil sulla superficie del mobile nella posizione desiderata e utilizzate nastro adesivo delicato (o colla spray rimovibile) per fissarlo saldamente. Assicuratevi che lo stencil sia perfettamente piatto e ben aderente, in modo da evitare sbavature nella decorazione.

Ora versate un po’ di vernice vintage in un piattino. Con il pennello (o la spugna), prelevate una piccola quantità di pittura e tamponatela delicatamente sulla parte interna dello stencil. Per evitare che la pittura si infiltri sotto lo stencil, state attenti a non esagerare con la quantità e scaricate il pennello o la spugna su un pezzetto di carta assorbente.

A questo punto, con movimenti delicati, tamponate il colore sullo stencil, riempiendo completamente il disegno. Assicuratevi di tenere fermo lo stencil durante l’applicazione. Potete utilizzare un unico colore o anche più di uno creando meravigliosi effetti sfumati. Rimuovete lo stencil dal mobile, facendo attenzione. Se notate piccole imperfezioni o sbavature, potete correggerle con un pennello fine o un cotton fioc. Lasciate asciugare completamente la vernice vintage per una decina di minuti.

È sempre necessario utilizzare una finitura protettiva se la superficie sarà soggetta ad utilizzo. Potete applicare uno strato di vernice trasparente Ultramatt vintage sulla decorazione: aiuterà a preservare il disegno e a proteggere il mobile nel tempo. Oppure potete optare per la cera neutra vintage.

Ecco il vostro mobile personalizzato con stencil.