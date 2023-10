Come creare uno stencil da una foto

S e desiderare creare il vostro stencil da una foto, è consigliabile utilizzare il programma gratuito di progettazione grafica GIMP.

Le funzioni di GIMP

GIMP ha un filtro artistico che può trasformare la vostra immagine in una creazione bicolore pronta da stampare su cartoncino e tagliare con un coltello multiuso. Con GIMP, è possibile ridimensionare l’immagine durante il processo di stampa per realizzare uno stencil di qualsiasi dimensione.

Procedimento

Avviate GIMP, premete in alto sul pulsante File e successivamente su Apri per andare a cercare la foto che vi interessa. Appena sarà caricata, iniziate a modificarla applicando dei filtri cliccando sul menu chiamato appunto Filtri in alto e poi selezionando Artistici.

Scegliete un filtro che vi piace, ad esempio Fumetto, e personalizzate il risultato finale con gli indicatori che compaiono dopo la vostra selezione. Quando siete soddisfatto del risultato, cliccate su OK e per salvare l’immagine modificata andate su File in alto a sinistra, selezionate Esporta come e quindi scegliete dove salvare il file.

Aprite il file e cliccate su Stampa. Tagliate il nero dell’immagine stampata utilizzando un coltello multiuso, e lo stencil è pronto all’uso.